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СБУ задержала более 40 нелегальных лесорубов (фото)

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СБУ, лес, древесина,
Фото: ssu.gov.ua | Незаконно вырубленный лес

Подозреваемые незаконно вывозили за границу крупногабаритные партии ценных пород древесины из четырех областей Украины.

С начала 2021 года в Украине осуждены 43 человека, которые занимались нелегальной вырубкой и продажей оптовых партий древесины, передает в пятницу, 1 октября пресс-центр СБУ.

В ведомстве сообщают, что во время спецоперации СБУ в Кировоградской, Черкасской и Ровенской областях была блокирована деятельность межрегиональной группировки, в состав которой входили чиновники территориального подразделения Государственного агентства лесных ресурсов, а также представители ряда коммерческих структур в сфере экспорта древесины.

"Они незаконно вывозили за границу крупногабаритные грузы ценных пород деревьев и пиломатериалов, чем нанесли ущерб на более чем 200 млн гривен", – говорится в сообщении.

Кроме того, ликвидирована схема подпольной заготовки леса и его нелегальной переправки в страны Евросоюза из Житомирской области.

СБУ, лес, лесорубы,
Лес, готовый к отправке за границу
СБУ, лес, бревна,
Незаконно вырубленный лес
СБУ, лес, древесина,
Оптовая партия древесины
СБУ, лес, лесорубы,
СБУ, лес, бревна,
СБУ, лес, древесина,

По материалам Службы безопасности Украины подозреваемым сообщено о подозрении, в суд направлено 19 обвинительных актов. Процессуальные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступным схемам, продолжаются.

Ранее в СБУ подсчитали, что президенту Владимиру Зеленскому угрожали 22 раза с начала его каденции.

Также в ведомстве сообщали, что в Украине запрещены любые выступления российского репера Алишера Валеева, известного как Моргенштерн.

Фокус писал о том, что эксперт-криминалист Андрей Лысюк, принимавший участие в съемках передачи "Следствие ведут экстрасенсы", стал высокопоставленным сотрудником СБУ.