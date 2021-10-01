СБУ задержала более 40 нелегальных лесорубов (фото)

Подозреваемые незаконно вывозили за границу крупногабаритные партии ценных пород древесины из четырех областей Украины.

С начала 2021 года в Украине осуждены 43 человека, которые занимались нелегальной вырубкой и продажей оптовых партий древесины, передает в пятницу, 1 октября пресс-центр СБУ.

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В ведомстве сообщают, что во время спецоперации СБУ в Кировоградской, Черкасской и Ровенской областях была блокирована деятельность межрегиональной группировки, в состав которой входили чиновники территориального подразделения Государственного агентства лесных ресурсов, а также представители ряда коммерческих структур в сфере экспорта древесины.

"Они незаконно вывозили за границу крупногабаритные грузы ценных пород деревьев и пиломатериалов, чем нанесли ущерб на более чем 200 млн гривен", – говорится в сообщении.

Кроме того, ликвидирована схема подпольной заготовки леса и его нелегальной переправки в страны Евросоюза из Житомирской области.

[ + – ] Лес, готовый к отправке за границу [ + – ] Незаконно вырубленный лес [ + – ] Оптовая партия древесины

По материалам Службы безопасности Украины подозреваемым сообщено о подозрении, в суд направлено 19 обвинительных актов. Процессуальные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступным схемам, продолжаются.

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