СБУ затримала понад 40 нелегальних лісорубів (фото)

Підозрювані незаконно вивозили за кордон великогабаритні партії цінних порід деревини з чотирьох областей України.

З початку 2021 року в Україні засуджені 43 людини, які займалися нелегальним вирубуванням і продажем гуртових партій деревини, передає в п'ятницю, 1 жовтня пресцентр СБУ.

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У відомстві повідомляють, що під час спецоперації СБУ в Кіровоградській, Черкаській та Рівненській областях була заблокована діяльність міжрегіонального угруповання, до складу якого входили чиновники територіального підрозділу Державного агентства лісових ресурсів, а також представники ряду комерційних структур у сфері експорту деревини.

"Вони незаконно вивозили за кордон великогабаритні вантажі цінних порід дерев і пиломатеріалів, чим завдали збитків на понад 200 млн гривень", — йдеться в повідомленні.

Крім того, ліквідовано схему підпільної заготівлі лісу та його нелегального переправлення в країни Євросоюзу з Житомирської області.

[ + – ] Ліс, готовий до відправлення за кордон [ + – ] Незаконно вирубаний ліс [ + – ] Гуртова партія деревини

За матеріалами Служби безпеки України, ймовірним злочинцям повідомлено про підозру, до суду направлено 19 обвинувальних актів. Процесуальні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинних схем, тривають.

Раніше в СБУ підрахували, що президенту Володимиру Зеленському погрожували 22 рази з початку його каденції.

Також у відомстві повідомляли, що в Україні заборонені будь-які виступи російського репера Алішера Валєєва, відомого як Моргенштерн.

Фокус писав про те, що експерт-криміналіст Андрій Лисюк, який брав участь у зйомках передачі "Слідство ведуть екстрасенси", став високопоставленим співробітником СБУ.