Под киевской Александровской больницей заметили очередь из "скорых" с COVID-пациентами

Больных в тяжелом состоянии медучреждение принимало без очереди

В Киеве в ночь на 6 октября под Александровской больницей выстроилась очередь из скорых, в которых находились больные коронавирусом пациенты. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Одной из бригад пришлось простоять в ожидании около пяти часов.

В очереди застряли автомобили с больными со средней тяжестью COVID-19. Тяжелых пациентов пропускали без задержки и сразу в реанимацию.

Накануне подобная ситуация наблюдалась во Львове. Там рядом с приемным отделением Клинической больницы скорой медицинской помощи (КЛШМД) выстроилась очередь из скорых, где находились больные СOVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Киеве и регионах начала обостряться в последнее время. В КГГА 5 октября сообщили, что готовятся к возможному усилению карантина, если город перейдет в "оранжевую" или "красную" зону.

Что касается регионов, в "красную" зону карантина могут скоро попасть Львовская и Харьковская области. При таком раскладе предусмотрен контроль над посетителями и сотрудниками заведений касательно вакцинации или отсутствия болезни.