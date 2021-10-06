Под киевской Александровской больницей заметили очередь из "скорых" с COVID-пациентами
Больных в тяжелом состоянии медучреждение принимало без очереди
В Киеве в ночь на 6 октября под Александровской больницей выстроилась очередь из скорых, в которых находились больные коронавирусом пациенты. Об этом сообщает Киев Оперативный.
Одной из бригад пришлось простоять в ожидании около пяти часов.
В очереди застряли автомобили с больными со средней тяжестью COVID-19. Тяжелых пациентов пропускали без задержки и сразу в реанимацию.
Накануне подобная ситуация наблюдалась во Львове. Там рядом с приемным отделением Клинической больницы скорой медицинской помощи (КЛШМД) выстроилась очередь из скорых, где находились больные СOVID-19.
Ситуация с коронавирусом в Киеве и регионах начала обостряться в последнее время. В КГГА 5 октября сообщили, что готовятся к возможному усилению карантина, если город перейдет в "оранжевую" или "красную" зону.
Что касается регионов, в "красную" зону карантина могут скоро попасть Львовская и Харьковская области. При таком раскладе предусмотрен контроль над посетителями и сотрудниками заведений касательно вакцинации или отсутствия болезни.