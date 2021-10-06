Під київською Олександрівською лікарнею помітили чергу зі "швидких" із COVID-пацієнтами

Хворих у важкому стані медустанова брала без черги.

У Києві в ніч на 6 жовтня під Олександрівською лікарнею вишикувалася черга зі швидких, в яких знаходилися хворі коронавірусом пацієнти. Про це повідомляє Київ Оперативний.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Одній з бригад довелося простояти в очікуванні майже п'ять годин.

У черзі застрягли автомобілі з хворими із середньою тяжкістю COVID-19. Важких пацієнтів пропускали без затримки і відразу в реанімацію.

Напередодні подібна ситуація спостерігалася у Львові. Там поруч із прийомним відділенням Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (КЛШМД) вишикувалася черга зі швидких, де знаходилися хворі СOVID-19.

Ситуація з коронавірусом у Києві та регіонах почала загострюватися останнім часом. У КМДА 5 жовтня повідомили, що готуються до можливого посилення карантину, якщо місто перейде в "помаранчеву" або "червону" зону.

Що стосується регіонів, у "червону" зону карантину можуть скоро потрапити Львівська і Харківська області. При такому розкладі передбачений контроль над відвідувачами і співробітниками закладів щодо вакцинації або відсутності хвороби.