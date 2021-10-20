Ткаченко призвал блокировать пользователей соцсетей за распространение фейков о вакцинации

Министр обратил внимание на тот факт, что люди в соцсетях обговаривают опасность вакцинации, в то время когда во Львове пациентам ампутируют конечности из-за осложнений от коронавируса.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предложил блокировать в социальных сетях пользователей, которые распространяют ложную информацию о вакцинации. Об этом сообщает Telegram-канал министра.

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"Я считаю, что "корреспондентов", которые распространят ложную информацию, надо блокировать в соцсетях. Увидел фейк – жми "жаловаться". Это должно стать нормой, если мы хотим остановить пандемию", – отметил Ткаченко.

Также в своем посте министр обратил внимание на то, что в соцсетях он до сих пор видит комментарии по поводу опасности вакцин, сети "5G" и "всемирного заговора", в тот момент, когда во Львове за неделю трем людям ампутировали конечности из-за осложнений от коронавируса.

В заключении Ткаченко традиционно обратился к подписчикам с призывом привиться самим и призвать к этому своих близких.

Ранее сообщалось, что в Киеве под зданием Министерства культуры Украины состоялась потасовка между представителями объединения "Штаб обороны Киева" (ШОК) и сотрудниками полиции. Общественники явились под здание ведомства, чтобы встретиться с Александром Ткаченко.

Александр Ткаченко написал пост, в котором высказал мнение о том, что второй сезон южнокорейского сериала "Игра в кальмара" нужно снимать в Украине.