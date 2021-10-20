Ткаченко закликав блокувати користувачів соцмереж за поширення фейків про вакцинацію

Міністр звернув увагу на той факт, що люди в соцмережах обговорюють небезпеку вакцинації, в той час коли у Львові пацієнтам ампутують кінцівки через ускладнення від коронавірусу.

Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко запропонував блокувати в соціальних мережах користувачів, які поширюють неправдиву інформацію про вакцинацію. Про це повідомляє Telegram-канал міністра.

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"Я вважаю, що "кореспондентів", які поширюють неправдиву інформацію, треба блокувати в соцмережах. Побачив фейк — тисни "скаржитися". Це повинно стати нормою, якщо ми хочемо зупинити пандемію", — зазначив Ткаченко.

Також у своєму дописі міністр звернув увагу на те, що в соцмережах він досі бачить коментарі з приводу небезпеки вакцин, мережі "5G" і "всесвітньої змови", в той момент, коли у Львові за тиждень трьом людям ампутували кінцівки через ускладнення від коронавірусу.

Зрештою Ткаченко традиційно звернувся до підписників із закликом зробити щеплення самим і закликати до цього своїх близьких.

Раніше повідомлялося, що в Києві під будівлею Міністерства культури України відбулася бійка між представниками об'єднання "Штаб оборони Києва" (ШОК) і співробітниками поліції. Громадські працівники з'явилися під будівлю відомства, щоб зустрітися з Олександром Ткаченком.

Олександр Ткаченко написав допис, в якому висловив думку про те, що другий сезон південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" потрібно знімати в Україні.