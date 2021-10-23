"Конвейер для трупов". Интерн из Киева рассказал, что койки не успевают остывать от умерших пациентов

Интерн-рентгенолог из Александровской больницы пишет, что невакцинированные пациенты "сами выбрали смерть" и их шансы выжить стремятся к нулю.

Шансы украинцев выйти живыми из инфекционной реанимации составляют 50/50, а шансы выжить после интубации и ИВЛ почти нулевые. Об этом пишет в эмоциональном посте в Instagram врач-интерн-рентгенолог Черкасской областной больницы и Александровской клинической больницы Киева Михаил Сидоренко. Интерн подчеркивает, что это не официальная статистика, а его "личные подсчеты, составленные за месяц".

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"Эта волна (коронавируса, – ред.) уникальна, потому что вакцины уже общедоступны. Если вы попадете в больницу сейчас, то знайте, к вам сразу с порога будет предвзятое отношение, у вас был выбор, вы сами захотели умереть", – пишет Сидоренко на своей странице в соцсети.

[ + – ] Первый пост интерна в соцсетях Фото: Скриншот

Также он добавляет, что в этот раз ситуация ухудшается из-за штамма коронавируса Дельта, с которым течение болезни происходит быстрее, в том числе и смерть. Он отмечает, что теперь места в реанимации для заболевших COVID-19 есть всегда, поскольку больницы уже невозможно перегрузить.

На одного поступающего пациента, всегда найдется труп, — Сидоренко.

"На одного поступающего пациента, всегда найдется труп. Помню, зимой была ситуация, человек просидел два часа в приемной с баллоном кислорода, ожидая, что кто-то умрет и освободит место, дождался. Сейчас такую ситуацию трудно представить, потому что кровать не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвейер для трупов", – отмечает интерн.

Сидоренко также добавляет, что в палатах с ковид-пациентами ситуация тяжелая.

"Когда вы попадаете в палату, на вас натянут маску, со временем от низкой сатурации у вас поедет крыша и вы будете срывать маску, пытаться встать, возможно упадете и сломаете себе какую-то кость. Тогда санитарки возьмут и порежут синюю медицинскую пеленку и привяжут ваши руки и ноги к кровати. И тогда о вас забудут, вы захотите в туалет, вы захотите воды, вы будете выдавать какое-то непонятное мычание из-под маски, на вас не будут обращать внимание", – рассказывает интерн-рентгенолог.

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Далее Сидоренко пишет, что после смерти пациентов будут пробоваться "откачать", возможно, сломав ребра, но "шанса почти не будет". После этого врач отправится к родственникам, чтобы сообщить ужасные новости.

"Буквально через секунду в коридоре будет стоять страшный крик. Вы не представляете насколько это врезается в память, это невероятно бешенный крик. И мне вас не будет жаль, вы уже мертвы, вы ничего не чувствуете, а вот вашим близким будет трудно. Вакцинируясь вы оберегаете близких от своей смерти", – подытожил в посте Сидоренко.

"Поставить лицом перед жестокой реальностью"

Пост был опубликован Сидоренко как в Instagram, так и в Facebook, но спустя некоторое время из последней соцсети сообщение было удалено. Пользователи в комментариях начали обвинять интерна в жестокости и бессердечности. После этого Сидоренко опубликовал в соцсети разъяснения.

"Должен внести несколько ремарок. Если у вас сложилось впечатление о бездушных медиках то вы ошибаетесь. Предвзятое отношение, если вы не вакцинированы, проявляется лишь на уровне восприятия ответственности. Врачу легче понимать, что пациент сам себя загнал в такое состояние, не вакцинировавшись, сострадание действительно будет меньше. Но работа есть работа, вы пациент, вы объект нашей работы. А труд мы ценим и получаем удовольствие от процесса и результата", – подчеркивает Сидоренко в новом посте.

[ + – ] Сидоренко решил разъяснить некоторые свои слова из предыдущего поста Фото: Скриншот

Также он разъясняет свои слова о том, что пациентов привязывают к кроватям.

"К постели вас привяжут лишь в том случае, если вы будете нести угрозу себе или окружающим, если вы будете вставать, срывать с себя маску и катетеры. В таких кондициях люди живут минуты, если вовремя не иммобилизировать (обездвижить, – ред.) больного. Это для вашей же безопасности и поверьте, никто от этого удовольствия не получает, мы не садисты", – объясняет интерн.

Сидоренко отмечает, что в больницах катастрофически не хватает персонала, особенно среднего и младшего.

"Вам просто физически не будут успевать моментально реагировать на ваши просьбы", – написал медик.

"Людей уговаривали вакцинироваться различными мягкими способами. Возможно стоит поставить лицом перед жестокой реальностью, чтобы наконец поняли по-плохому?", – подытожил интерн.

Напомним, на этой неделе Украина попала в тройку мировых лидеров по смертности от коронавируса за сутки. По итогам 20 ноября больше смертность была только в России и США.

Кроме этого, Украина заняла второе место по Европе по смертности за сутки, где на первом месте снова оказалась Россия.