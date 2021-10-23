Пьяный мужчина ограбил магазин и обстрелял водителя авто под Киевом

Менее, чем за час, полицейские нашли подозреваемого и отобрали у него оружие.

23 октября в Борисполе задержали вооруженного мужчину, который ограбил магазин и открыл огонь по водителю грузовика. Подробности инцидента сообщила пресс-служба Национальной полиции по Киевской области на официальном сайте.

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В субботу около полудня полицейские получили сигнал от местного жителя о том, что неизвестный гражданин пригрозил касиру пистолетом, забрал украл продукты и сбежал из магазина. В полицию обратился также 33-летний водитель грузового автомобиля "Isuzu", по его словам, злоумышленник несколько раз выстрелил в его сторону, повредив боковое стекло.

Очевидцы сообщили приметы предполагаемого грабителя, благодаря которым менее, чем через час, задержали 30-летнего жителя села Глубокое Бориспольского района, у него изъяли оружие. Как показала медицинская экспертиза, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция открыла уголовное производство по статье о разбое, ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее писали о том, что СБУ задержала грабителей инкассаторов, которые имеют отношение к полку "Азов". Как выяснило следствие, подозреваемые скрылись на базе в Донецкой области, после чего регулярно угоняли автомобили и грабили людей, полиция расследует эти правонарушения. Они также использовали документы погибших военнослужащих.

Сообщали также, что в Милане мужчина ограбил церковь, вдохновившись сериалом "Люпен". Он надел куртку, почти как у главного героя, и разбил стекло под звон колоколов, чтобы остаться незаметным, но получил травму и обратился к медикам.

В начале октября в Киеве водителя главы Госархива ранили из пневматического оружия. Раненного удалось спасти, а стрелка задержали.