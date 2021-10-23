П'яний чоловік пограбував магазин і обстріляв водія авто під Києвом

Менш, ніж за годину, поліцейські знайшли підозрюваного і відібрали у нього зброю.

23 жовтня в Борисполі затримали озброєного чоловіка, який пограбував магазин і відкрив вогонь по водієві вантажівки. Подробиці інциденту повідомила прес-служба Національної поліції по Київській області на офіційному сайті.

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У суботу близько полудня поліцейські отримали сигнал від місцевого жителя про те, що невідомий громадянин пригрозив касир пістолетом, забрав вкрав продукти і втік з магазину. У поліцію звернувся також 33-річний водій вантажного автомобіля "Isuzu", за його словами, зловмисник кілька разів вистрілив в його бік, пошкодивши бокове скло.

Очевидці повідомили прикмети передбачуваного грабіжника, завдяки яким менше, ніж через годину, затримали 30-річного жителя села Глибоке Бориспільського району, у нього вилучили зброю. Як показала медична експертиза, затриманий перебував у стані алкогольного сп'яніння. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про розбій, йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Раніше писали про те, що СБУ затримала грабіжників інкасаторів, які мають відношення до полку "Азов". Як з'ясувало слідство, підозрювані зникли на базі в Донецькій області, після чого регулярно викрадали автомобілі і грабували людей, поліція розслідує ці правопорушення. Вони також використовували документи загиблих військовослужбовців.

Повідомляли також, що в Мілані чоловік пограбував церкву, надихнувшись серіалом "Люпен". Він одягнув куртку, майже як у головного героя, і розбив скло під дзвін дзвонів, щоб залишитися непомітним, але отримав травму і звернувся до медиків.

На початку жовтня в Києві водія глави Держархіву поранили з пневматичної зброї. Пораненого вдалося врятувати, а стрілка затримали.