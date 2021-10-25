В Каховке спасатели развернут мобильный госпиталь для больных COVID-19

Автономный госпиталь позволит принимать более 100 пациентов. Для его установки в Херсонскую область направляются пять грузовиков ГСЧС.

В Каховке Херсонской области спасатели развернут мобильный госпиталь для приема пациентов с коронавирусной болезнью. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

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Госпиталь будет развернут на территории Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых. Он будет состоять из 35 палаток и модулей, 24 из которых выделят под палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.

Всего объект позволит расширить мощности медучреждения на 120 мест для больных COVID-19. Госпиталь будет автономным — его обеспечат электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

Колонна из пяти грузовиков ГСЧС, которая доставляет мобильный госпиталь, отправилась сегодня утром.

[ + – ] Доставка мобильного госпиталя в Каховку

Напомним, 15 октября Херсонская область стала первым регионом Украины, который перешел на "красный" уровень адаптивного карантина. По состоянию на понедельник, 25 октября, область все еще соответствует показателям наивысшего уровня ограничений.

А на прошлой неделе Украина попала в тройку стран мира с самым высоким уровнем смертности от коронавирусной болезни за сутки.

Также Фокус сообщал, что за прошедшие сутки в стране выявили почти 15 тысяч новых случаев коронавируса, скончались 330 пациентов.