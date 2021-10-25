У Каховці рятувальники розгорнуть мобільний госпіталь для хворих COVID-19

Автономний госпіталь дозволить приймати більше 100 пацієнтів. Для його установки в Херсонську область направили п'ять вантажівок ДСНС.

У Каховці Херсонської області рятувальники розгорнуть мобільний госпіталь для прийому пацієнтів із коронавірусною хворобою. Про це в понеділок, 25 жовтня, повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Госпіталь буде розгорнуто на території Каховської центральної міської лікарні ім. сім'ї Панкеєвих. Він складатиметься з 35 наметів і модулів, 24 з яких виділять під палати для пацієнтів і блок інтенсивної терапії.

Усього об'єкт дозволить розширити потужності медустанови на 120 місць для хворих COVID-19. Госпіталь буде автономним — його забезпечать електрогенераторами, тепловими гарматами та вежами освітлення.

Колона з п'яти вантажівок ДСНС, яка доставляє мобільний госпіталь, вирушила сьогодні вранці.

[ + – ] Доставка мобільного госпіталю в Каховку

Нагадаємо, 15 жовтня Херсонська область стала першим регіоном України, який перейшов на "червоний" рівень адаптивного карантину. Станом на понеділок, 25 жовтня, область усе ще відповідає показникам найвищого рівня обмежень.

А минулого тижня Україна потрапила в трійку країн світу з найвищим рівнем смертності від коронавірусної хвороби за добу.

Також Фокус повідомляв, що за минулу добу в країні виявили майже 15 тисяч нових випадків коронавірусу, померли 330 пацієнтів.