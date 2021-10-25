У Каховці рятувальники розгорнуть мобільний госпіталь для хворих COVID-19
Автономний госпіталь дозволить приймати більше 100 пацієнтів. Для його установки в Херсонську область направили п'ять вантажівок ДСНС.
У Каховці Херсонської області рятувальники розгорнуть мобільний госпіталь для прийому пацієнтів із коронавірусною хворобою. Про це в понеділок, 25 жовтня, повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).
Госпіталь буде розгорнуто на території Каховської центральної міської лікарні ім. сім'ї Панкеєвих. Він складатиметься з 35 наметів і модулів, 24 з яких виділять під палати для пацієнтів і блок інтенсивної терапії.
Усього об'єкт дозволить розширити потужності медустанови на 120 місць для хворих COVID-19. Госпіталь буде автономним — його забезпечать електрогенераторами, тепловими гарматами та вежами освітлення.
Колона з п'яти вантажівок ДСНС, яка доставляє мобільний госпіталь, вирушила сьогодні вранці.
Нагадаємо, 15 жовтня Херсонська область стала першим регіоном України, який перейшов на "червоний" рівень адаптивного карантину. Станом на понеділок, 25 жовтня, область усе ще відповідає показникам найвищого рівня обмежень.
А минулого тижня Україна потрапила в трійку країн світу з найвищим рівнем смертності від коронавірусної хвороби за добу.
Також Фокус повідомляв, що за минулу добу в країні виявили майже 15 тисяч нових випадків коронавірусу, померли 330 пацієнтів.