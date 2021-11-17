Фиктивная охрана и отсутствие инструкций. Почему школы не готовы к массовым расстрелам

Родительские комитеты заключают договора с охранными фирмами, но они не имеют юридической силы. Госпрограмма по оснащению школ металлодетекторами выглядит фантастикой. А между тем, в новостях с угрожающей регулярностью рассказывают о новых инцидентах в учебных заведениях.

Теракты со стрельбой в учебных заведениях происходят в школах мира все чаще. В сентябре в одной из школ Полтавы девушка выпустила болты из арбалета в двух учителей. А уже в октябре полиция задержала в Харьковской области подростка, который планировал расстрел в училище (во время обыска у него дома обнаружили оружие с боеприпасами).

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Фокус пообщался с профильными экспертами, чтобы узнать насколько украинские учебные заведения защищены от подобных нападений; готовы ли школы к потенциальным вооруженным нападениям и как ученикам и учителям вести себя в случае таких терактов.

Кто отвечает за безопасность детей в школах?

Пресс-служба Министерства образования и науки Украины в ответ на запрос Фокуса рассказывает, что в 2020/2021 учебном году в Украине функционировали 14 815 заведений общего среднего образования, из которых 14 461 были государственным или коммунальным и еще 354 — частными.

"Руководитель учебного заведения является ответственным за создание безопасных условий образовательного процесса согласно законодательству", — подчеркивают в ведомстве.

Юрист общественной организации "Батьки SOS" и адвокат Роман Бондаренко в комментарии Фокусу говорит, что Закон "Об образовании" предусматривает, что в школе должна быть создана безопасная образовательная среда.

"Речь о защите от буллинга, дискриминации, насилия. Ответственность за создание этой безопасной среды несет директор и учредитель учебного заведения, коей выступает местная власть. Ответственность за происходящее в школе первоочередно несет директор. Ответственность за жизнь и здоровье детей, когда те находятся в школе, лежит на директоре и педагогическом коллективе", — говорит Бондаренко.

Эксперт по вопросам безопасности детей Елена Лизвинская в разговоре с Фокусом заявляет, что в случае вооруженного нападения на школу 200% ответственности за детей и подростков лежит на том взрослом, который находится возле них.

"Но из-за того, что у нас много чего делается "как попало" и "лишь бы было" у нас момент ответственности очень размыт. Есть ситуация теоретическая и фактическая. Теоретически за детей, подростков, персонал в школе отвечает руководство школы. Охрана — это не базовая услуга, которая, скажем так, "прошита" вместе с предоставлением образования в школе. То есть у нас сейчас образовательные услуги предоставляются отдельно, питание в большинстве случаев — отдельно. И отдельно идет охрана", — говорит Лизвинская.

[ + – ] В Украине функционируют почти 15 тысяч школ, — Минобразования Фото: УНИАН

Кто охраняет детей в школах?

В соответствии с приказом № 1205 Минобразования от декабря 2010 года в штате украинских школ есть сторожи.

"Штатная единица сторожа вводится для обеспечения охраны помещений и сооружений общеобразовательных учебных заведений, где нет возможности передать охрану помещения на пульт вневедомственной охраны", — рассказывают в пресс-службе Минобразования Фокусу.

Также в ведомстве подчеркивают, что в условиях боевых действий на востоке страны стали актуальными вопросы проведения информационных кампаний касательно защиты детей и усиления охраны образовательных заведений. В связи с этим министерство еще в мае 2018 года разослало письма органам управления образованием и руководителям заведений, в которых, среди прочего, рекомендовало "усилить охрану учебных заведений, особенно в регионах с повышенным риском экстремистских и террористических проявлений, в том числе, при содействии родителей, общественности, волонтеров" и "установить контроль за недопущением внесения в помещения учебных заведений взрывоопасных и других предметов, которые могут представлять угрозу здоровью и жизням детей и работников".

Впрочем, профильные эксперты говорят Фокусу, что на сегодняшний день ситуация с безопасностью и охраной школ является далеко не идеальной. Так, юрист организации "Батьки SOS" Роман Бондаренко подчеркивает, что эти вопросы в Украине находятся "на примитивном уровне".

Родители договоров в глаза не видят, а если кто начнет докапываться, начинают говорить: "Мамочка, вы тревожная!"

"Я уже много раз говорил, что детей в школах не охраняют. Никто. Потому что охрана физического лица — это совсем другое требование к безопасности, скажем так. В школах охраняют коммунальное имущество и следят за общественным порядком. Максимум — это чтобы в школу не заходили третьи лица. Как правило, роль охранника на входе выполняет како-то пенсионер, который в школе числится уборщиком или сторожем", — рассказывает Роман Бондаренко Фокусу.

Похожего мнения придерживается и эксперт по вопросам безопасности детей Елена Лизвинская.

"У нас вместо адекватной охраны в школах сидит бабушка или дедушка преклонного возраста, у которых в лучшем случае кроме тревожной кнопки для вызова полиции вообще ничего нет. Журналисты недавно проводили эксперимент — и из трех школ Киева им удалось свободно попасть в две. И это было уже во время пандемии, когда в учебных заведениях усилили меры безопасности. Естественно, журналисты только проводили эксперимент, они никакой опасности не представляли. Но ведь могут быть какие-то неадекватные люди, которые могут вести себя как угодно по отношению к детям или персоналу. Сложно говорить, что в школах проработан момент охраны и безопасности", — рассуждает Лизвинская в разговоре с Фокусом.

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В некоторых городах созданы коммунальные "муниципальные охраны", сотрудники которых находятся на постах в школах.

"Ну, по крайней мере, здесь есть позитив в том, что существуют специализированные организации, в которых работают люди со специальными навыками и опытом. То есть те, кто могут соответствующе реагировать в чрезвычайных ситуациях. Но это скорее исключение, потому что это требует дополнительного финансирования. У нас из-за отсутствия целевого финансирования обеспечения охраны школ это, как правило, происходит за счет лиц, находящихся в штатном расписании самих школ", — рассказывает Бондаренко.

[ + – ] Муниципальная охрана в школе

Нередко школам охранные услуги предоставляют специализированные частные компании. Впрочем, часто соответствующие договора заключаются представителями родительских комитетов, которые не имеют никакого отношения к этим учебным заведениям и образовательному процессу.

"Родительские комитеты заключают какие-то договора, не имеющие никакой юридической силы. Это фиктивные договора, потому что родительские комитеты не имеют никакого юридического статуса. Договор с охранной структурой может подписать собственник или арендатор здания. Владельцами школ выступают территориальные общины в лице органов власти, управлений образования местных советов. Начальнику такого управления могут делегировать полномочия подписывать подобные документы. Для заключения договора с частной организацией следует провести тендер, конкурс на лучшие условия и выбрать эту организацию", — рассуждает Бондаренко.

Заключая подобный договор родители фактически соглашаются платить за охрану коммунального имущества, которое им не принадлежат. И, по словам Бондаренко, за подобные услуги частные компании могут потерять лицензию.

"Потому что при заключении договора об охранной деятельности четко предусмотрено, что владелец должен предоставить документы, подтверждающие его право собственности. И если договор заключается с родительским комитетом, то тогда вопросы возникают к охранной компании", — рассуждает юрист.

Эксперт по вопросам безопасности Елена Лизвинская в комментарии Фокусу также говорит, что договора с охранными компаниями должны подписывать не активные родители, а представители самих учебных заведений. Впрочем, отмечает она, даже в таком случае документ должен быть тщательно подготовлен, поскольку нередко в них указывается, что услуги предоставляются по охране имущества, а не жизней и здоровья детей.

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"Происходит это из-за того, что в случае возникновения какой-то неблагоприятной ситуации должны наступать какие-то последствия: кто недоработал, кто недосмотрел и так далее. И в этом случае охранная компания будет ответственной. Будет ли она де-факто привлекаться к ответственности — это уже другой вопрос. Но в договорах очень часто не прописывают последствия в случае огнестрельных или ножевых ранений, гибели и так далее", — отмечает Лизвинская.

О том, что договоры со специализированными частными компании часто не предусматривают непосредственно охраны детей, говорит и Роман Бондаренко.

"Часто родители почему-то верят, что детей в школах защищают. Но если посмотреть договоры, то в них часто прописано — охрана коммунального имущества, наблюдение за действиями третьих лиц.

Это то, что имеет косвенное отношение к охране детей. Можно сказать, что наши дети в школах не защищены", — рассуждает юрист.

Кроме того, подчеркивает Лизвинская, даже в случае подписания договора не всегда есть понимание как сотрудник охранной компании будет реагировать на те или иные внештатные ситуации.

"Обучен ли он каким-то приемам физического противодействия неадекватным подросткам или взрослым людям? Будет ли реагировать, если на территорию школы попытается напасть вооруженный человек? А если их будет несколько? Есть очень много вопросов к этим договорам", — считает Лизвинская.

В тех же случаях, когда услуги частных охранных компаний оплачиваются за счет местных бюджетов, договора подписываются, как правило, без участия родителей.

"Прочитал этот договор директор, прочитал руководитель этой охранной организации, они между собой договорились о чем-то и все. Родители договоров в глаза не видят, а если кто начнет докапываться, начинают говорить "мамочка, вы тревожная", — говорит эксперт, отмечая, что в беспокойстве за жизнь своего ребенка нет ничего странного.

[ + – ] Класс в одной из региональных школ в Украине Фото: УНИАН

Как быстро приедет полиция в случае теракта в школе?

Управление ювенальной превенции Национальной полиции в ответ на запрос Фокуса объясняет, что в соответствии с полученной информации о виде и тяжести правонарушения заявления разделяются на четыре категории:

"Альфа" — несущие высокую степень угрозы гражданским и полицейским;

"Бета" — требующие немедленного оперативного реагирования;

"Гамма" — отрабатывающиеся в обычном режиме;

"Дельта" — не требующие оперативного реагирования.

Рекомендованное время прибытия наряда полиции на место инцидента с момента получения наряда составляет:

до 7 минут в пределах города при нахождении в зоне оперативного реагирования;

до 10 минут в пределах города при нахождении в другой (соседней) зоне обслуживания;

до 20 минут в сельской местности при нахождении в зоне оперативного реагирования;

до 40 минут в сельской местности, если привлечен наряд из другого участка.

Кто должен отвечать за инструкции в случае терактов в школах?

Елена Лизвинская в комментарии Фокусу говорит, что угроза терактов в украинских учебных заведениях — особенно учитывая наличие в стране более полумиллиона единиц бесконтрольного оружия "на руках" и активные боевые действия на востоке страны — действительно существует. Впрочем, эксперт отмечает, что унифицированных правил поведения для таких случаев в нашей стране не встречала.

"Я предполагаю, что у нас есть инструкции на этот случай, но в свободном доступе этой информации не встречала. Это должно быть не только отработано, но и системно утверждено в нашей стране. Не нужно ждать пока случится трагедия, а уже потом что-то делать", — считает Лизвинская.

Эксперт предполагает, что такие инструкции широко не обсуждаются на национальном уровне, поскольку в Украине не было прецедентов подобных терактов.

"У нас не было Беслана, не было захвата заложников террористами в школах. Однако следует осознать, что такая угроза действительно существует. И примеры других стран — это повод позаботиться об этом заранее в нашей стране. Кто этим должен заниматься? Это могут быть специальные службы, противодействующие террористической угрозе. Также это может быть Министерство внутренних дел. Чтобы школьные офицеры полиции приходили и знакомили детей с этими вопросами", — рассуждает Лизвинская.

Впрочем, отмечает эксперт, такие образовательные мероприятия должны проходить централизованно и в соответствии с методическими рекомендациями, которые разработаны специалистами.

Как вести себя в случае вооруженного нападения на школу?

Елена Лизвинская подчеркивает, что универсального алгоритма поведения в случае теракта в учебном заведении нет, поскольку ситуация и условия каждый раз отличаются.

"Важно помнить, что в каждой ситуации алгоритм действий будет зависеть от обстоятельств. Если это человек с автоматом, то он не будет тратить время на выламывание дверей, чтобы попасть в определенный класс. Он понимает, что у него 5-10 минут до прибытия соответствующих служб. Другая ситуация — когда девушка недавно пришла с арбалетом в школу. Она же целенаправленно хотела отомстить учителям. Дети как таковые не были под угрозой", — говорит эксперт и предлагает следующий

Комплекс базовых действий, которые необходимо знать и выполнять детям в случае теракта

Шаг 1. Если есть доступный путь эвакуации — попытаться покинуть здание, где началась стрельба как можно скорее.

Обязательно:

Продумать ориентировочный путь для эвакуации. Оставить личные вещи в помещении. Успокоить и помочь эвакуироваться тем, кому необходима помощь. Не разрешать идти туда, где может находиться активный стрелок. Позвонить в полицию, службу спасения, когда окажетесь в безопасности.

Шаг 2. Если эвакуация из здания невозможна — необходимо найти место, где можно спрятаться и где стрелок вряд ли вас найдет быстро.

Потенциальное укрытие:

находится вне внимания стрелка;

обеспечивает защиту, если будут стрелять в вашу сторону (например, кабинет с закрытой и запертой дверью).

Чтобы не допустить стрелка в помещение необходимо:

закрыть дверь;

дополнительно укрепить, забаррикадировать входную дверь столами, стульями;

заблокировать дверь тяжелой мебелью.

Шаг 3. Спрятаться за большими предметами (например, за столами или шкафами).

После этого необходимо:

Отключить все источники шума (гаджеты, радио, телевизор). Прекратить разговоры. Вести себя тихо. Если это возможно и вы в безопасности — позвоните в полицию и экстренные службы, чтобы предупредить о происходящем.

[ + – ] В случае нападения на школу необходимо при возможности покинуть ее Фото: УНИАН

Как улучшить ситуацию с безопасностью и охраной в школе?

Юрист общественной организации "Батьки SOS" и адвокат Роман Бондаренко рассказывает, что к каждой школе в США в обязательном порядке прикрепляется дежурный офицер полиции, наблюдающий за правопорядком в учебных заведениях.

"Он ходит по школе, смотрит, здоровается. Охрана в украинских школах также может обеспечиваться полицией. В каждую школу вряд ли можно посадить полицейского. Но по крайней мере можно было бы сделать какое-то дежурство, чтобы приходил полицейский и был полдня в школе. Подготовленный террорист зайдет куда угодно. Но каких-то потенциальных мстителей, желающих отомстить школе, наверняка будет сдерживать то, что там есть вооруженный полицейский", — размышляет Бондаренко.

[ + – ] Ни турникет, ни металлодетектор сами по себе не способны остановить вооруженного преступника. Карикатура Криса Аллисона

Учитывая, что в Украине работает почти 150 тысяч полицейских, а школ по стране лишь около 15 тысяч, то резонно предположить, что в каждое из образовательных учреждений можно было бы отправлять на дежурство по правоохранителю. В ответе на запрос Фокуса Управление ювенальной превенции Нацполиции также сообщило, что полицейские на договорных основаниях могут обеспечивать охрану физических лиц и объектов коммунальной собственности.

Впрочем, подчеркивает Бондаренко,

от действительно подготовленного стрелка защититься практически невозможно

"Если человек с оружием зайдет в школу, то он сделает то, что запланировал. Потому что это террористический акт. Атакуют и посольства и госучреждения, которые гораздо более защищены. И все равно эти акты достигают успеха", — говорит Бондаренко.

Эксперт по вопросам безопасности детей Елена Лизвинская считает, что коммунальные и государственные школы необходимо обустроить более качественными системами охраны, в том числе — металлодетекторами, тревожными кнопками для вызова соотвествующих служб и адекватным видеонаблюдением.

"Подобные системы же есть в ряде государственных учреждений, в разных компаниях, на телеканалах. Охрана проверяет удостоверение личности, просто так стороннего человека туда не пустят вообще", — рассуждает Лизвинская.

Эксперт предполагает, что обустройство школ по стране подобными системами возможно, если будет внедрена соответствующая государственная программа или по инициативе отдельных городов и территориальных общин.

Юрист Роман Бондаренко в комментарии Фокусу говорит, что система защиты детей в школах с металлодетекторами и камерами — это весьма дорогое удовольствие.

"Металлодетекторы – это вообще за гранью фантастики. Вопрос в финансировании. Все школы можно оборудовать металлодетекторами. Но тогда это должна быть общегосударственная программа. Какое-то совместное финансирование, когда, например, половину средств на металлодетекторы выделяет государство, половину — местные власти. Но школы бывают разные: большие, маленькие, городские, сельские. Сложно это подвести под общий знаменатель. Но для этого дети для государства должны стать приоритетом", — подчеркивает Бондаренко.

По словам юриста, тема безопасности в школах в Украине поднимается, как правило, в начале учебного года, когда с родителей начинают собирать деньги на оплату услуг частных охранных компаний, или после очередного случая вооруженного нападения на образовательное заведение.

"Но это волнами идет. Целенаправленной деятельности, катализатора, который продвигал бы эту тему, я не вижу. Марина Порошенко занималась инклюзией в школах. У Елены Зеленской тема — это питание в школах. Возможно, будет какая-то жена президента, которая выберет темой создание безопасных условий и лучших систем охраны в учебных заведениях", — рассуждает Бондаренко.