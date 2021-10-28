"Школам и больницам запрещено отключать газ до конца отопительного сезона", - Шмыгаль (видео)

По состоянию на сегодня к отоплению подключены 70% жилищного фонда. На все 100% обеспечить подачу тепла планируют до 1 ноября.

До конца отопительного сезона в Украине запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Кабмина.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Это значит, что в отопительный сезон вся страна будет с теплом. Несмотря на мировой энергетический кризис, мы имеем достаточно ресурсов, чтобы стабильно пройти эту зиму", – сказал он.

Также известно, что на сегодняшний день в Украине к отоплению подключено 70% жилищного фонда. На все 100% обеспечить подачу тепла в жилые дома планируется до 1 ноября.

Как известно, согласно законодательству, местная власть принимает решение когда начинать отопительный сезон. Главным показателем для старта подачи тепла являются погодные условия: необходимо, чтобы за окном среднесуточная температура воздуха не превышала 8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.

На заседании премьер также подчеркнул, что цена на голубое топливо для населения не будет меняться до конца отопительного сезона.

[ + – ] Смотреть с 17:12

Напомним, президент Владимир Зеленский также высказывался насчет отопительного сезона в Украине. По его словам, стране хватит газа на осенне-весенний период 2021-2022 годов по стабильной цене.

Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не планирует вести переговоры с РФ для заключения прямого контракта на поставку газа. Как утверждал премьер, в подземных хранилищах (ПХГ) Украины уже накоплено достаточно газа, также страна имеет собственную газодобычу, что позволит пройти предстоящий отопительный сезон.

Также накануне сообщалось, что в случае запуска российского газопровода "Северный поток 2" в Украине значительно вырастет тариф на распределение газа. Советница министра энергетики Лана Зеркаль подчеркнула, что государство будет обязано покрывать убытки от потери транзита газа украинской территорией.