"Школам и больницам запрещено отключать газ до конца отопительного сезона", - Шмыгаль (видео)
По состоянию на сегодня к отоплению подключены 70% жилищного фонда. На все 100% обеспечить подачу тепла планируют до 1 ноября.
До конца отопительного сезона в Украине запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Кабмина.
"Это значит, что в отопительный сезон вся страна будет с теплом. Несмотря на мировой энергетический кризис, мы имеем достаточно ресурсов, чтобы стабильно пройти эту зиму", – сказал он.
Также известно, что на сегодняшний день в Украине к отоплению подключено 70% жилищного фонда. На все 100% обеспечить подачу тепла в жилые дома планируется до 1 ноября.
Как известно, согласно законодательству, местная власть принимает решение когда начинать отопительный сезон. Главным показателем для старта подачи тепла являются погодные условия: необходимо, чтобы за окном среднесуточная температура воздуха не превышала 8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.
На заседании премьер также подчеркнул, что цена на голубое топливо для населения не будет меняться до конца отопительного сезона.
Напомним, президент Владимир Зеленский также высказывался насчет отопительного сезона в Украине. По его словам, стране хватит газа на осенне-весенний период 2021-2022 годов по стабильной цене.
Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не планирует вести переговоры с РФ для заключения прямого контракта на поставку газа. Как утверждал премьер, в подземных хранилищах (ПХГ) Украины уже накоплено достаточно газа, также страна имеет собственную газодобычу, что позволит пройти предстоящий отопительный сезон.
Также накануне сообщалось, что в случае запуска российского газопровода "Северный поток 2" в Украине значительно вырастет тариф на распределение газа. Советница министра энергетики Лана Зеркаль подчеркнула, что государство будет обязано покрывать убытки от потери транзита газа украинской территорией.