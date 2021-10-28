"Школам і лікарням заборонено відключати газ до кінця опалювального сезону", — Шмигаль (відео)
Станом на сьогодні до опалення підключено 70% житлового фонду. На всі 100% забезпечити подавання тепла планують до 1 листопада.
До кінця опалювального сезону в Україні заборонено відключати подавання газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба Кабміну.
"Це означає, що в опалювальний сезон вся країна буде з теплом. Незважаючи на світову енергетичну кризу, ми маємо достатньо ресурсів, щоб стабільно пройти цю зиму", — сказав він.
Також відомо, що сьогодні в Україні до опалення підключено 70% житлового фонду. На всі 100% забезпечити подавання тепла до житлових будинків планується до 1 листопада.
Як відомо, згідно із законодавством, місцева влада ухвалює рішення коли розпочинати опалювальний сезон. Головним показником для старту подавання тепла є погодні умови: необхідно, щоб за вікном середньодобова температура повітря не перевищувала 8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.
На засіданні прем'єр також наголосив, що ціна на блакитне паливо для населення не змінюватиметься до кінця опалювального сезону.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський також висловлювався щодо опалювального сезону в Україні. За його словами, країні вистачить газу на осінньо-весняний період 2021-2022 років за стабільною ціною.
Раніше Денис Шмигаль заявляв, що Україна не планує вести переговори з РФ для укладання прямого контракту на постачання газу. Як стверджував прем'єр, у підземних сховищах (ПСГ) України вже накопичено достатньо газу, також країна має власний газовидобуток, що дозволить пройти майбутній опалювальний сезон.
Також напередодні повідомлялося, що в разі запуску російського газопроводу "Північний потік-2" в Україні значно зросте тариф на розподіл газу. Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль наголосила, що держава буде зобов'язана покривати збитки від втрати транзиту газу українською територією.