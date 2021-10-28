"Школам і лікарням заборонено відключати газ до кінця опалювального сезону", — Шмигаль (відео)

Станом на сьогодні до опалення підключено 70% житлового фонду. На всі 100% забезпечити подавання тепла планують до 1 листопада.

До кінця опалювального сезону в Україні заборонено відключати подавання газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба Кабміну.

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"Це означає, що в опалювальний сезон вся країна буде з теплом. Незважаючи на світову енергетичну кризу, ми маємо достатньо ресурсів, щоб стабільно пройти цю зиму", — сказав він.

Також відомо, що сьогодні в Україні до опалення підключено 70% житлового фонду. На всі 100% забезпечити подавання тепла до житлових будинків планується до 1 листопада.

Як відомо, згідно із законодавством, місцева влада ухвалює рішення коли розпочинати опалювальний сезон. Головним показником для старту подавання тепла є погодні умови: необхідно, щоб за вікном середньодобова температура повітря не перевищувала 8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.

На засіданні прем'єр також наголосив, що ціна на блакитне паливо для населення не змінюватиметься до кінця опалювального сезону.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський також висловлювався щодо опалювального сезону в Україні. За його словами, країні вистачить газу на осінньо-весняний період 2021-2022 років за стабільною ціною.

Раніше Денис Шмигаль заявляв, що Україна не планує вести переговори з РФ для укладання прямого контракту на постачання газу. Як стверджував прем'єр, у підземних сховищах (ПСГ) України вже накопичено достатньо газу, також країна має власний газовидобуток, що дозволить пройти майбутній опалювальний сезон.

Також напередодні повідомлялося, що в разі запуску російського газопроводу "Північний потік-2" в Україні значно зросте тариф на розподіл газу. Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль наголосила, що держава буде зобов'язана покривати збитки від втрати транзиту газу українською територією.