Новое ДТП в Харькове: Infiniti сбил насмерть женщину на пешеходном переходе (фото, видео)

От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на него совершил наезд Daewoo Lanos.

В четверг, 28 октября, в Харькове произошло новое смертельное ДТП с участием Infiniti. Об этом сообщает местный паблик "Труха Харьков".

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Известно, что авария с летальным исходом случилась на улице Героев Сталинграда.

Автомобиль Infiniti, за рулем которого, по предварительным данным, находилась девушка, сбила пешехода.

От удара пострадавшую отбросило на проезжающий рядом автомобиль Daewoo Lanos. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

"Девушка на Инфинити насмерть сбила пешехода. Предварительно, женщину отбросило на Ланос. Не откачали, Героев Сталинграда 5", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что трагедия произошла возле пешеходного перехода. На месте смертельного ДТП в Харькове работают правоохранители.

Внимание, жестокие кадры! Не рекомендуется к просмотру лицам до 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой!

[ + – ] Смертельное ДТП в Харькове на Героев Сталинграда

Местное издание Редпост сообщает, что смертельное ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

"Удар был столь сильным, что харьковчанка отлетела на встречную полосу и упала под колеса Daewoo Lanos. Его водитель не успел среагировать и переехал тело", — сообщают журналисты.

[ + – ] Смертельное ДТП в Харькове на Героев Сталинграда

[ + – ] Смертельное ДТП в Харькове на Героев Сталинграда

Ранее Фокус рассказывал про другое смертельное ДТП на Одесской в Харькове. Автомобиль Infiniti, за рулем которого находился 16-летний подросток, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и влетел в Chevrolet Aveo. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте аварии.

Позже Фокус сообщал, что прокуратура вручила подозрение 16-летнему водителю Infiniti Николаю Харьковскому. Если вина подростка будет доказана в суде — ему грозит до 8 лет тюремного заключения. 28 октября суд Харькова отправил под стражу 16-летнего подростка на два месяца без права внесения залога.