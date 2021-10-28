Нова ДТП у Харкові: Infiniti збив насмерть жінку на пішохідному переході (фото, відео)

Від удару пішохода відкинуло на зустрічну смугу, де на неї здійснив наїзд Daewoo Lanos.

У четвер, 28 жовтня, у Харкові сталася нова смертельна ДТП за участю Infiniti. Про це повідомляє місцевий паблік "Труха Харків".

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Відомо, що аварія зі смертю сталася на вулиці Героїв Сталінграда.

Автомобіль Infiniti, за кермом якого, за попередніми даними, була дівчина, збив пішохода.

Від удару постраждалу відкинуло на автомобіль Daewoo Lanos, що проїжджав поряд. Від травм пішохід померла на місці ДТП.

"Дівчина на Інфініті насмерть збила пішохода. Попередньо жінку відкинуло на Ланос. Не відкачали, Героїв Сталінграда 5", — йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що трагедія сталась біля пішохідного переходу. На місці смертельної ДТП у Харкові працюють правоохоронці.

Увага, жорстокі кадри! Не рекомендується до перегляду особам до 18 років, вагітним жінкам та людям зі слабкою психікою!

[ + – ] Смертельна ДТП у Харкові на Героїв Сталінграда

Місцеве видання Редпост повідомляє, що смертельна ДТП сталася на нерегульованому пішохідному переході.

"Удар був такий сильний, що харків'янка відлетіла на зустрічну смугу і впала під колеса Daewoo Lanos. Його водій не встиг зреагувати і переїхав тіло", — повідомляють журналісти.

[ + – ] Смертельна ДТП у Харкові на Героїв Сталінграда

[ + – ] Смертельна ДТП у Харкові на Героїв Сталінграда

Раніше Фокус розповідав про іншу смертельну ДТП на Одеській у Харкові. Автомобіль Infiniti, за кермом якого був 16-річний підліток, проігнорував заборонний сигнал світлофора і влетів у Chevrolet Aveo. Водій легковика від травм помер на місці аварії.

Пізніше Фокус повідомляв, що прокуратура вручила підозру 16-річному водію Infiniti Миколі Харківському. Якщо вина підлітка буде доведена в суді, йому загрожує до 8 років ув'язнення. 28 жовтня суд Харкова відправив під варту 16-річного підлітка на два місяці без права на внесення застави.