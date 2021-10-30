Несмотря на 4 прививки: Савик Шустер заразился коронавирусом и "застрял" в Италии (видео)

Журналист из-за самоизоляции в другой стране был вынужден провести эфир своего телешоу по видеосвязи.

Украинский телеведущий и журналист Савик Шустер заявил, что получил уже четыре прививки от коронавируса, но несмотря на это он сдал положительный тест на COVID-19 во время поездки в Италию, из-за чего вынужден проходить там самоизоляцию. Об этом он сообщил во время шоу "Свобода слова", которое вышло в эфир в пятницу, 29 октября.

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Из-за самоизоляции Шустера в другой стране ему пришлось вести программу по видеосвязи.

"Я не в студии, я в Италии. Так получилось, что перед отлетом в Киев я сдал тест, и он оказался положительным. Поэтому я на самоизоляции", — рассказал ведущий в начале шоу.

Шустер сообщил, что он находится в небольшом городке в Южной Тоскане и чувствует себя хорошо. По его словам, никаких симптомов заболевания не проявлялось.

"Но что меня впечатлило — это собранность и организованность Италии. Как только пришел положительный результат теста — со мной сразу связалась санитарная служба области, узнали много деталей о моих перемещениях, контактах с другими людьми и так далее. Сразу после этого со мной связалась специальна медицинская служба области Тоскана. Это спецбригада врачей, которая помогает лечением и госпитализацией", — рассказал Шустер, подчеркнув, что медицинская система страны в этом вопросе работает весьма хорошо.

[ + – ] У Савика Шустера коронавирус, он на самоизоляции в Италии

Примечательно, что 68-летний Савик Шустер во время эфира не рассказывал каким именно препаратом вакцинировался и почему он сделал это четыре раза. Впрочем, производители вакцин сообщают, что эффективность их препаратов снижается спустя несколько месяцев после иммунизации, потому в разных странах мира людям уже начали делать бустерные уколы.

Напомним, 22 октября экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков также сообщил, что, несмотря на две вакцинации, заразился коронавирусом. Болезнь у бывшего чиновника также протекала легко.

В начале сентября экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков второй раз заразился коронавирусом. Впрочем, уже внефракционный парламентарий не вакцинировался от COVID-19.