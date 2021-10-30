Незважаючи на 4 щеплення: Савік Шустер заразився коронавірусом та "застряг" в Італії (відео)

Журналіст через самоізоляцію в іншій країні вимушений був провести ефір свого телешоу по відеозв'язку.

Український телеведучий та журналіст Савік Шустер заявив, що отримав уже чотири щеплення від коронавірусу, але, попри це, результат його тесту на COVID-19 під час поїздки до Італії виявився позитивним, через що він вимушений проходити там самоізоляцію. Про це він повідомив під час шоу "Свобода слова", яке вийшло в ефір у п'ятницю, 29 жовтня.

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Через самоізоляцію Шустера в іншій країні йому довелося вести програму по відеозв'язку.

"Я не в студії, я в Італії. Так вийшло, що перед відльотом до Києва я здав тест, і він виявився позитивним. Тому я на самоізоляції", — розповів ведучий на початку шоу.

Шустер повідомив, що він знаходиться у невеликому містечку в Південній Тоскані й почувається добре. За його словами, жодних симптомів захворювання не проявлялося.

"Але що мене вразило — це зібраність і організованість Італії. Як тільки прийшов позитивний результат тесту — зі мною відразу зв'язалася санітарна служба області, дізналися багато деталей про мої переміщення, контакти з іншими людьми й так далі. Одразу після цього зі мною зв'язалася спеціальна медична служба області Тоскана. Це спецбригада лікарів, яка допомагає з лікуванням та госпіталізацією", — розповів Шустер, наголосивши, що медична система країни в цьому питанні працює дуже добре.

[ + – ] У Савіка Шустера коронавірус, він на самоізоляції в Італії

Примітно, що 68-річний Савік Шустер під час ефіру не розповідав яким саме препаратом вакцинувався і чому він зробив це чотири рази. Втім, виробники вакцин повідомляють, що ефективність їх препаратів знижується через кілька місяців після імунізації, тому в різних країнах світу людям уже почали робити бустерні уколи.

Нагадаємо, 22 жовтня ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков також повідомив, що попри дві вакцинації заразився коронавірусом. Хвороба колишнього чиновника також протікала легко.

На початку вересня ексглава Верховної Ради Дмитро Разумков вдруге заразився коронавірусом. Втім, вже позафракційний парламентар не вакцинувався від COVID-19.