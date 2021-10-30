Полиция купила фальшивые COVID-сертификаты на имя больного Савика Шустера (видео)

Мошенник из Винницы при помощи медиков внес данные в государственную базу, утверждает МВД.

Украинская полиция в рамках уголовного дела заказала поддельные COVID-cертификаты на имя телеведущего Савика Шустера. Подробности заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

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В студии программы "Свобода слова Савика Шустера" замминистра показал два документа, в которых указано имя ведущего. По словам Евгения Енина, эти сертификаты полицейские приобрели во время контрольных закупок у одного из "винницких мошенников" за 250 евро. Злоумышленник сотрудничал с медицинскими работниками, которые вносили недостоверные данные о вакцинации в правительственную электронную базу данных.

"Я могу вернуться?", — тут же поинтересовался Савик Шустер. Представитель МВД объяснил, что сертификаты аннулировали, приобщили к производству в качестве вещественных доказательств, а подозреваемых задержали утром 29 октября. Копии документов вставили в рамки и вручили редакции программы на память.

Евгений Енин также привел статистику: начала 2021 года МВД зарегистрировало 880 уголовных производств (100 только за последнюю неделю), половину из которых открыли в связи с использованием фейковых COVID-сертификатов, фигурантами 73 дел стали медработники, а еще 32 — туристические фирмы. Правоохранители сообщили о подозрении 412 лицам и направили 320 производств в суд.

По словам чиновника, киберполиция берет под контроль все большее количество социальных сетей, закрытых сообществ, чатов и форумов, отрабатывают сигналы от граждан. Правоохранители проводят тысячи контрольных рейдов в заведениях общественного питания и транспорте, а пограничники проверяют подлинность сертификатов и ПЦР-тестов на границе.

Как отметил Евгений Енин, заболевшие люди часто не хотят отменять запланированный и оплаченный отпуск за границей, поэтому покупают фальшивые сертификаты. Некоторые туристические агентства даже предлагают такие документы "под ключ". На такие махинации уже обратили внимание международные партнеры: некоторые страны внесли Украину в "красную" зону и отказываются признавать украинские сертификаты.

"В 200 долларов вы оцениваете жизнь и здоровье других людей, уезжая за границу, спокойной загорая и заражая других граждан", — подчеркнул замминистра.

Ранее стало известно, что журналист Савик Шустер заболел коронавирусом и не может выехать из Италии. Заболевание обнаружили во время поездки, поэтому сейчас он находится на самоизоляции. Последний выпуск программы "Свобода слова" Савик Шустер провел по видеосвязи.

Писали также, что Надежде Савченко и ее сестре сообщили о подозрении в использовании фальшивых COVID-сертификатов. Женщин уличили в аэропорту "Борисполь", когда они вернулись в Украину из Турции.