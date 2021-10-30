Поліція купила фальшиві COVID-сертифікати на ім'я хворого Савіка Шустера (відео)

Шахрай із Вінниці за допомогою медиків вніс дані до державної бази, стверджує МВС.

Українська поліція у рамках кримінального провадження замовила підроблені COVID-сертифікати на ім'я телеведучого Савіка Шустера. Подробиці заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

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У студії програми "Свобода слова Савіка Шустера" заступник міністра показав два документи, в яких вказано ім'я ведучого. За словами Євгена Єніна, ці сертифікати поліцейські придбали під час контрольних закупівель у одного з "вінницьких шахраїв" за 250 євро. Зловмисник співпрацював із медичними працівниками, які вносили недостовірні дані про вакцинацію до урядової електронної бази даних.

"Я можу повернутися?", — одразу поцікавився Савік Шустер. Представник МВС пояснив, що сертифікати анулювали, долучили до виробництва як речові докази, а підозрюваних затримали вранці 29 жовтня. Копії документів вставили у рамки та вручили редакції програми на згадку.

Євген Єнін також навів статистику: на початку 2021 року МВС зареєструвало 880 кримінальних проваджень (100 лише за останній тиждень), половину з яких відкрили у зв'язку з використанням фейкових COVID-сертифікатів, фігурантами 73 справ стали медпрацівники, а ще 32 — туристичні фірми. Правоохоронці повідомили про підозру 412 особам та направили 320 проваджень до суду.

За словами чиновника, кіберполіція бере під контроль дедалі більше соціальних мереж, закритих спільнот, чатів та форумів, відпрацьовують сигнали від громадян. Правоохоронці проводять тисячі контрольних рейдів у закладах громадського харчування та транспорті, а прикордонники перевіряють справжність сертифікатів та ПЛР-тестів на кордоні.

Як зазначив Євген Єнін, хворі люди часто не хочуть скасовувати заплановану та оплачену відпустку за кордоном, тому купують фальшиві сертифікати. Деякі туристичні агенції навіть пропонують такі документи "під ключ". На такі махінації вже звернули увагу міжнародні партнери: деякі країни внесли Україну до "червоної" зони і відмовляються визнавати українські сертифікати.

"У 200 доларів ви оцінюєте життя та здоров'я інших людей, їдучи за кордон, спокійно засмагаючи і заражаючи інших громадян", — підкреслив заступник міністра.

Раніше стало відомо, що журналіст Савік Шустер захворів на коронавірус і не може виїхати з Італії. Захворювання виявили під час поїздки, тож зараз він перебуває на самоізоляції. Останній випуск програми "Свобода слова" Савік Шустер провів по відеозв'язку.

Писали також, що Надії Савченко та її сестрі повідомили про підозру використання фальшивих COVID-сертифікатів. Жінок викрили в аеропорту "Бориспіль", коли вони повернулися до України з Туреччини.