"Великий, как Парсонс и Мертон". Умер основатель КМИС Валерий Хмелько

Выдающемуся украинскому социологу было 82 года, в последние годы он тяжело болел.

В возрасте 82 лет умер выдающийся украинский социолог и основатель Киевского международного института социологии, а также основатель кафедры социологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" (КМИС) Валерий Хмелько. Об этом говорится в сообщении на сайте КМИС.

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Кто такой Валерий Хмелько

Социолог, доктор философских наук Валерий Хмелько родился 30 июля 1939 года в Киеве. В 1993 и 1996 годах был приглашенным профессором Университета Джонса Хопкинса в США. Начиная с 1971 года входил в Социологическую ассоциацию Украины, в 1990-1992 годах был ее вице-президентом. Являлся членом Международной социологической ассоциации.

По словам директора КМИС Владимира Паниотто, в последние годы Хмелько страдал серьезным заболеванием. На своей странице в Facebook Паниотто вспомнил поздравление с 70-летием Хмелько от американского социолога Мелвина Кона. Тот назвал умершего "великим социологом".

"Когда я в свое время переводил это поздравление для журнала, то решил уточнить, что Мелвин имеет в виду, когда пишет о Валерии great. Я спросил: это действительно означает, великий социолог как [Толкотт] Парсонс, [Роберт Кинг] Мертон, [Пол] Лазарсфельд? И Мелвин уточнил, что да, великий, как Парсонс и Мертон, но не Лазарсфельд, которого он не считает великим. А вот Валерий действительно является великим ученым", – написал Паниотто.

Ранее сообщалось, что украинский интернет-предприниматель и разработчик Алексей Мась скончался 8 октября в возрасте 47 лет. Разработчик одним из первых начал заниматься интернет-бизнесом, а также стоял у истоков многих известных проектов.

Фокус также писал о том, что умер знаменитый украинский народный синоптик Леонид Горбань, ему было 82 года.