"Великий, як Парсонс і Мертон". Помер засновник КМІС Валерій Хмелько

Видатному українському соціологу було 82 роки, останніми роками він тяжко хворів.

У віці 82 років помер визначний український соціолог та засновник Київського міжнародного інституту соціології, а також засновник кафедри соціології Національного університету "Києво-Могилянська академія" (КМІС) Валерій Хмелько. Про це йдеться у повідомленні на сайті КМІС.

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Хто такий Валерій Хмелько

Соціолог, доктор філософських наук Валерій Хмелько народився 30 липня 1939 року у Києві. У 1993 та 1996 роках був запрошеним професором Університету Джонса Хопкінса в США. Починаючи з 1971 року, входив до Соціологічної асоціації України, у 1990-1992 роках був її віце-президентом. Був членом Міжнародної соціологічної асоціації.

За словами директора КМІС Володимира Паніотто, в останні роки Хмелько страждав на серйозне захворювання. На своїй сторінці у Facebook Паніотто згадав привітання з 70-річчям Хмелька від американського соціолога Мелвіна Кона. Той назвав померлого "великим соціологом".

"Коли я свого часу перекладав це привітання для журналу, то вирішив уточнити, що Мелвін має на увазі, коли пише про Валерію great. Я запитав: це дійсно означає великий соціолог як [Толкотт] Парсонс, [Роберт Кінг] Мертон, [ Пол] Лазарсфельд?І Мелвін уточнив, що так, великий, як Парсонс і Мертон, але не Лазарсфельд, якого він не вважає великим.

Раніше повідомлялося, що український інтернет-підприємець та розробник Олексій Мась помер 8 жовтня у віці 47 років. Розробник одним із перших почав займатися інтернет-бізнесом, а також стояв біля витоків багатьох відомих проектів.

Фокус також писав про те, що помер знаменитий український народний синоптик Леонід Горбань, йому було 82 роки.