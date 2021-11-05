16-летний подросток может получить меньший срок за смертельное ДТП в Харькове, — Венедиктова

По словам генпрокурора, ответственность за аварию должны нести не только несовершеннолетние дети, но и их родители.

16-летний Николай Харьковский, устроивший смертельное ДТП на Одесской, из-за возраста может получить меньший срок тюремного заключения. Об этом предупредила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире телеканала "1+1".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

По ее словам, часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, по которой Николаю Харьковскому предъявили обвинения, предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Однако, как отмечает Ирина Венедиктова, виновник смертельного ДТП на Одесской может получить семь лет тюремного заключения из-за своего возраста.

"Учитывая, что он несовершеннолетний, мы знаем, что будет ограничение не более 7 лет… Мы будем стараться доказывать, но это совсем другая история, — привлечение к ответственности родителей", — продолжила генеральный прокурор в эфире телеканала.

Ирина Венедиктова также заявила, что за подобные преступления ответственность должны нести не только дети, но и их родители.

"Он (Николай Харьковский — ред.) несовершеннолетний. Несут ответственности родители и окружение. У нас сплошь и рядом происходит такое неуважение к закону — вызывающее, циничное неуважение к закону, к человеческой жизни. Наши дети растут именно на таких примерах", — подчеркнула генпрокурор и добавила, что только в 2021 году в Украине 35 несовершеннолетних стали виновниками ДТП, в которых пострадали 800 детей.

[ + – ] Ирина Венедиктова рассказала, какое наказание грозит виновнику смертельного ДТП в Харькове

Напомним, смертельное ДТП на Одесской в Харькове произошло вечером 26 октября. За рулем Infiniti находился 16-летний Николай Харьковский, который проигнорировал красный сигнал светофора и на большой скорости врезался в Chevrolet Aveo. В результате ДТП на Одесской погиб 58-летний водитель легкового автомобиля.

После смертельного ДТП на Одесской 16-летний подросток утверждал, что "его отмажут" и он уедет из Украины. 28 октября суд Харькова взял подозреваемого Николая Харьковского под стражу на два месяца без права внесения залога.