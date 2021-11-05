16-річний підліток може отримати менший термін за смертельну ДТП у Харкові, — Венедіктова

За словами генпрокурорки, відповідальність за аварію мають нести не лише неповнолітні діти, а й їхні батьки.

16-річний Микола Харківський, який влаштував смертельну ДТП на Одеській, через вік може отримати менший термін ув'язнення. Про це попередила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в ефірі телеканалу "1+1".

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За її словами, частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України, за якою Миколі Харківському висунули звинувачення, передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Проте, як зазначає Ірина Венедіктова, винуватець смертельної ДТП на Одеській може отримати сім років ув'язнення через свій вік.

"З огляду на те, що він неповнолітній, ми знаємо, що буде обмеження не більше 7 років… Ми намагатимемося доводити, але це зовсім інша історія, — притягнення до відповідальності батьків", — продовжила генеральна прокурорка в ефірі телеканалу.

Ірина Венедіктова також заявила, що за подібні злочини відповідальність мають нести не лише діти, а й їхні батьки.

"Він (Микола Харківський — ред.) неповнолітній. Несуть відповідальність батьки та оточення. У нас часто-густо відбувається така неповага до закону — зухвала, цинічна неповага до закону, до людського життя. Наші діти зростають саме на таких прикладах", — підкреслила генпрокурорка і додала, що лише у 2021 році в Україні 35 неповнолітніх стали винуватцями ДТП, у яких постраждали 800 дітей.

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Нагадаємо, смертельна ДТП на Одеській у Харкові сталася увечері 26 жовтня. За кермом Infiniti був 16-річний Микола Харківський, який проігнорував червоний сигнал світлофора і на великій швидкості врізався в Chevrolet Aveo. Внаслідок ДТП на Одеській загинув 58-річний водій легкового автомобіля.

Після смертельної ДТП на Одеській 16-річний підліток стверджував, що "його відмажуть" і він поїде з України. 28 жовтня суд Харкова взяв підозрюваного Миколу Харківського під варту на два місяці без права на внесення застави.