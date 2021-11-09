За превышение скорости: суд оштрафовал Николая Харьковского, устроившего смертельное ДТП

Судья районного суда Татьяна Штых назначила максимальный штраф согласно обвинительным статьям — Харьковский заплатит 3400 гривен.

Дзержинский районный суд Харькова 9 ноября принял решение в деле о нарушении правил дорожного движения Николаем Харьковским, который фигурирует в деле о смертельном ДТП на проспекте Гагарина. Об этом пресс-служба райсуда сообщила изданию Newsroom.

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Судья Дзержинского суда Татьяна Штых зачитала постановление о взыскании с Николая Харьковского в пользу государства штрафа в размере 3400 гривен. Кроме того, он должен заплатить судебные издержки в сумме 454 гривны.

Решение принято на основании ст. 122 (нарушение скоростных ограничений) и ст. 126 (управление транспортным средством лицом, которое не имеет такого права) Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). В обоих случаях была выбрана максимальная сумма штрафа.У Харьковского есть 10-дневный срок на обжалование постановления.

Сам Николай Харьковский на заседание суда не явился. Известно, что 16-летний водитель находится в СИЗО.

Напомним, что в Харькове на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина произошло ДТП, в результате которого водитель автомобиля Chevrolet погиб от полученных травм на месте.

Водитель Infiniti,16-летний Николай Харьковский, которого обвиняют в смертельном ДТП, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.

Поскольку Николай Харьковский отказался добровольно проходить экспертизы, суд удовлетворил ходатайство о принудительном заборе крови у подозреваемого.