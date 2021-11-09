За перевищення швидкості: суд оштрафував Миколу Харківського, який влаштував смертельну ДТП

Суддя районного суду Тетяна Штих призначила максимальний штраф за обвинувальними статтями — Харківський заплатить 3400 гривень.

Дзержинський районний суд Харкова 9 листопада ухвалив рішення у справі про порушення правил дорожнього руху Миколою Харківським, який фігурує у справі про смертельну ДТП на проспекті Гагаріна. Про це пресслужба райсуду повідомила газету Newsroom.

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Суддя Дзержинського суду Тетяна Штих зачитала ухвалу про стягнення з Миколи Харківського на користь держави штрафу в розмірі 3400 гривень. Крім того, він має сплатити судові витрати в сумі 454 гривні.

Рішення ухвалено на підставі ст. 122 (порушення швидкісних обмежень) та ст. 126 (управління транспортним засобом особою, яка не має такого права) Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). В обох випадках було обрано максимальну суму штрафу. Харківський має 10-денний термін на оскарження постанови.

Сам Микола Харківський на засідання суду не прийшов. Відомо, що 16-річний водій перебуває в СІЗО.

Нагадаємо, що в Харкові на перехресті вулиці Одеської та проспекту Гагаріна сталася ДТП, внаслідок якої водій автомобіля Chevrolet загинув від отриманих травм на місці.

Водій Infiniti, 16-річний Микола Харківський, якого звинувачують у смертельній ДТП, відмовився давати свідчення та співпрацювати зі слідством.

Оскільки Микола Харківський відмовився добровільно проходити експертизи, суд задовольнив клопотання про примусовий забір крові в підозрюваного.