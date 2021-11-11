ДТП в Харькове: врачи рассказали о состоянии пострадавших детей

Медики утверждают, что дети находятся в состоянии средней тяжести – у них диагностированы сотрясения мозга и ушибы мягких тканей. А девочке пришлось зашивать рану на голове.

Дети, которых сегодня, 11 ноября, в Харькове на пешеходном переходе сбила машина, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает сайт Харьковского горсовета.

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"Состояние пострадавших средней тяжести, стабильное. У обоих зафиксировано сотрясение мозга и ушибы мягких тканей. Девочке зашили рану головы", — объяснил Андрей Соцкий, замглавврача Харьковской больницы.

Напомним, дорожное происшествие случилось 11 ноября, примерно в 15:20 на харьковском проспекте Науки. Автомобиль Toyota Land Cruiser ехал на красный свет и сбил на пешеходном переходе школьников — мальчика и девочку. Обоих доставили в больницу.

Водитель, 34-летний мужчина, задержан. Полицейские допускают, что человек, сбивший детей, находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Его задержали и направили на прохождение теста на наркотики.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на своей странице в Facebook написал, что прежде этот человек уже привлекался к уголовной ответственности по статье за незаконное производство или хранение наркотических веществ, но дело почему-то было закрыто и не дошло до суда. По словам чиновника, виновник ДТП обязательно ответит за содеянное.

Ранее стало известно, что подозреваемый перед ДТП забирал "закладку" и нарушал ПДД. Очевидцы сделали видеозапись того, как водитель что-то искал возле бордюра, затем положил найденное в карман и уехал.