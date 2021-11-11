ДТП у Харкові: лікарі розповіли про стан постраждалих дітей

Медики стверджують, що діти перебувають у стані середньої тяжкості – у них діагностовано струси мозку та забиття м'яких тканин. А дівчинці довелося зашивати рану на голові.

Діти, яких сьогодні, 11 листопада, у Харкові на пішохідному переході збила машина, перебувають у стані середньої тяжкості. Про це повідомляє сайт Харківської міськради.

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"Стан постраждалих середньої тяжкості, стабільний. В обох зафіксовано струс мозку та забиття м'яких тканин. Дівчинці зашили рану голови", — пояснив Андрій Соцький, заступник головного лікаря Харківської лікарні.

Нагадаємо, дорожня пригода сталася 11 листопада приблизно о 15:20 на харківському проспекті Науки. Автомобіль Toyota Land Cruiser їхав на червоне світло та збив на пішохідному переході школярів – хлопчика та дівчинку. Обох доправили до лікарні.

Водія, 34-річного чоловіка, затримано. Поліцейські припускають, що чоловік, який збив дітей, перебував за кермом у стані наркотичного сп'яніння. Його затримали та направили на проходження тесту на наркотики.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський на своїй сторінці у Facebook написав, що раніше цей чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за статтею за незаконне виробництво чи зберігання наркотичних речовин, але справа чомусь була закрита і не дійшла до суду. За словами чиновника, винуватець ДТП обов'язково відповість за скоєне.

Раніше стало відомо, що підозрюваний перед ДТП забирав "закладку" та порушував ПДР. Очевидці зробили відеозапис того, як водій щось шукав біля бордюру, потім поклав знайдене до кишені та поїхав.