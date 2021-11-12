ДТП в Харькове: водителю Land Cruiser вручили подозрение

В прокуратуре напомнили, что экспертиза подтвердила наркотическое опьянение водителя внедорожника. Ему грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.

Водителю Land Cruiser, который сбил пешеходов в Харькове, вручили подозрение по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. В подозрении учли тот факт, что мужчина управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

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Квалификация статьи, которую предъявили подозреваемому — ч. 2 ст. 286-1 УК Украины.

Отмечается, что водителю иномарки грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.

Как известно, экспертиза подтвердила, что на момент совершения ДТП водитель Land Cruiser находился в состоянии наркотического опьянения — анализ мочи показал метадон. Сам подозреваемый отрицает прием наркотиков и говорит, что совершил наезд на пешеходов, поскольку отвлекся на телефон.

Также в Сети распространили видео, на котором виновник аварии якобы искал "закладку" с наркотиками прямо на улице перед тем, как совершить наезд на пешеходов.

Как выяснилось, владелец внедорожника ранее уже привлекался к ответственности по статье за незаконное производство или хранение наркотических средств. Однако производство год назад закрыли, суд так и не состоялся.

Напомним, 11 ноября в Харькове на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской произошла авария на пешеходном переходе. Автомобиль Land Cruiser протаранил двух детей, не смотря на то, что они переходили "зебру" на зеленый сигнал светофора. Пострадали 13-летние мальчик и девочка, их госпитализировали. К счастью, дети получили незначительные ушибы и их жизни ничего не угрожает.