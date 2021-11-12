ДТП у Харкові: водієві Land Cruiser вручили підозру

У прокуратурі нагадали, що експертиза підтвердила наркотичне сп'яніння водія позашляховика. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Водію Land Cruiser, який збив пішоходів у Харкові, вручили підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. У підозрі врахували той факт, що чоловік керував транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння, повідомили в пресцентрі обласної прокуратури.

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Кваліфікація статті, яку пред'явили підозрюваному, — ч. 2 ст. 286-1 КК України.

Зазначається, що водієві іномарки загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до восьми років.

Як відомо, експертиза підтвердила, що на момент ДТП водій Land Cruiser перебував у стані наркотичного сп'яніння, — аналіз сечі показав метадон. Сам підозрюваний заперечує прийом наркотиків і каже, що скоїв наїзд на пішоходів, оскільки відволікся на телефон.

Також у мережі розповсюдили відео, на якому винуватець аварії нібито шукав "закладку" з наркотиками прямо на вулиці перед тим, як здійснити наїзд на пішоходів.

Як з'ясувалося, власник позашляховика раніше вже притягувався до відповідальності за статтею за незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів. Проте провадження рік тому закрили, суд так і не відбувся.

Нагадаємо, 11 листопада в Харкові на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської сталася аварія на пішохідному переході. Автомобіль Land Cruiser протаранив двох дітей, незважаючи на те, що вони переходили "зебру" на зелений сигнал світлофора. Постраждали 13-річні хлопчик і дівчинка, їх госпіталізували. На щастя, діти отримали незначні забиття та їхньому життю нічого не загрожує.