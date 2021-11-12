ДТП в Харькове: водителя Land Cruiser отправили в СИЗО на два месяца (фото)

Согласно решению суда, подозреваемый может выйти на свободу под залог в 340 тыс. гривен. Его адвокат от комментариев отказался.

Киевский райсуд Харькова принял решение по водителю Toyota Land Cruiser, сбившему двух пешеходов на проспекте Науки. Подозреваемого взяли под стражу на два месяца с правом внесения залога в сумме 340 тысяч гривен, сообщает Суспільне.

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"По постановлению судьи Киевского районного суда Харькова была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом на внесение залога в размере 340 тысяч гривен водителю, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, а именно ДТП на проспекте Науки, он наехал на двоих несовершеннолетних лиц ", — сказал спикер прокуратуры области Дмитрий Чубенко.

Защита виновника ДТП отказалась комментировать решение суда. Следствие продолжается.

[ + – ] Виновник аварии

Перед этим в прокуратуре сообщили, что водителю Toyota Land Cruiser вручили подозрение за нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения (наркотического). Правоохранители напомнили, что экспертиза мочи виновника аварии показала наличие метадона.

Сам водитель отрицает прием запрещенных веществ и отмечает, что совершил наезд на двух 13-летних детей на пешеходе по той причине, что отвлекся на телефон.

Накануне в СМИ появилось видео, на котором виновник ДТП якобы ищет "закладку" с наркотиками в тот день, когда произошел инцидент.

Оказалось, что проблемы с наркотиками у владельца внедорожника ранее уже были — он привлекался к ответственности по статье за незаконное производство или хранение запрещенных веществ. Но дело год назад закрыли, суд так и не состоялся.

Напомним, 11 ноября в Харькове на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской Land Cruiser протаранил двух пешеходов, когда они шли по переходу на зеленый сигнал светофора. Пострадали 13-летние мальчик и девочка, их госпитализировали. Серьезных травм дети не получили.