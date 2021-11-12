ДТП у Харкові: водія Land Cruiser відправили до СІЗО на два місяці (фото)

Згідно з рішенням суду, підозрюваний може вийти на волю під заставу 340 тис. гривень. Його адвокат від коментарів відмовився.

Київський райсуд Харкова ухвалив рішення щодо водія Toyota Land Cruiser, який збив двох пішоходів на проспекті Науки. Підозрюваного взяли під варту на два місяці з правом внесення застави в сумі 340 тисяч гривень, повідомляє "Суспільне".

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"Ухвалою судді Київського районного суду Харкова було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою протягом 60 діб із правом на внесення застави в розмірі 340 тисяч гривень водію, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, а саме ДТП на проспекті Науки, він наїхав на двох неповнолітніх осіб”, — сказав спікер прокуратури області Дмитро Чубенко.

Захист винуватця ДТП відмовився коментувати рішення суду. Слідство продовжується.

[ + – ] Винуватець аварії

Перед цим у прокуратурі повідомили, що водію Toyota Land Cruiser вручили підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння (наркотичного). Правоохоронці нагадали, що експертиза сечі винуватця аварії показала наявність метадону.

Сам водій заперечує прийом заборонених речовин і зазначає, що скоїв наїзд на двох 13-річних дітей на пішоході через те, що відволікся на телефон.

Напередодні в ЗМІ з'явилося відео, на якому винуватець ДТП нібито шукає "закладку" з наркотиками того дня, коли стався інцидент.

Виявилося, що проблеми з наркотиками у власника позашляховика раніше вже були — він притягувався до відповідальності за статтею за незаконне виробництво чи зберігання заборонених речовин. Але справу рік тому закрили, суд так і не відбувся.

Нагадаємо, 11 листопада в Харкові на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської Land Cruiser протаранив двох пішоходів, коли вони йшли переходом на зелений сигнал світлофора. Постраждали 13-річні хлопчик і дівчинка, їх госпіталізували. Серйозних травм діти не зазнали.