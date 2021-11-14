Вдова мэра Кривого Рога записала обращение после трех смертей подряд в семье (видео)

Супруга покойного чиновника заявила, что ни она, ни ее сын умирать не собираются. Также женщина опровергла слухи о том, что ее сын Юрий Павлов стоит на учете в нарколога.

Вдова погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Елена записала обращение после трех смертей в ее семье. Женщина заявила, что ни она, ни ее сын Юрий, ни другие близкие не собираются уходить из жизни, в том числе путем самоубийства, сообщил Кривбасс онлайн.

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"В нашей семье за последние три месяца – три смерти. Все – молодые мужчины от 44-х до 50-ти лет. После третьей смерти за три месяца я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына Юры нет смертельных болезней, мы не пьем алкоголь, не собираемся заканчивать жизнь самоубийством, у нас новый газовый котел, новая электропроводка дома, в хорошем состоянии и в машине исправны тормоза, и ездим мы тоже очень аккуратно", — заявила Елена Павлова.

Жена погибшего чиновника добавила, что ее сын Юрий ни разу в жизни не употреблял наркотиков и не стоял на учетах в наркодиспансере.

Журналисты предполагают, что эти слова могут быть связаны с некоторыми сообщениями в СМИ о том, что сын Павловых Юрий якобы состоит на учете в наркодиспансере.

[ + – ] жена мэра Константина Павлова

Как известно, недавно стало известно о смерти двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога Бориса Павлова. Мужчина покончил с жизнью самоубийством, он повесился. Тело обнаружила гражданская жена. В комментарии журналистам она сказала, что накануне трагедии врачи отказались проводить мужчине операцию по онкоболезни из-за того, что он болел туберкулезом.

18 октября в собственной квартире нашли труп родного брата мэра Кривого Рога — Андрея Павлова. Было две версии, почему мужчина ушел из жизни — осложнения от коронавируса и злоупотребление алкоголем. Позже правоохранители остановились на последнем варианте.

Сам мэр Кривого Рога Константин Павлов умер в августе этого года. Его с простреленной грудью нашли у дома в селе Вольное, что в Днепропетровской области. Рядом с телом лежал автомат. Говорят о самоубийстве, однако вокруг этой истории много загадок и несостыковок. Известно, что родные намерены добиваться, чтобы выяснить истинную причину смерти чиновника.