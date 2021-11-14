Вдова мера Кривого Рогу записала звернення після трьох смертей поспіль у родині (відео)

Дружина покійного чиновника заявила, що ні вона, ні її син помирати не збираються. Також жінка спростувала чутки про те, що її син Юрій Павлов стоїть на обліку нарколога.

Вдова загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Олена записала звернення після трьох смертей у її родині. Жінка заявила, що ні вона, ні її син Юрій, ні інші близькі не збираються йти з життя, зокрема, шляхом самогубства, повідомив Кривбас онлайн.

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"У нашій сім'ї за останні три місяці – три смерті. Усі – молоді чоловіки від 44-х до 50-ти років. Після третьої смерті за три місяці я хочу заявити, що ні у мене, ні у нашого з Костею сина Юри немає смертельних хвороб, ми не п'ємо алкоголь, не збираємося закінчувати життя самогубством, у нас новий газовий котел, нова електропроводка будинку у хорошому стані та в машині справні гальма, і їздимо ми теж дуже акуратно", — заявила Олена Павлова.

Дружина загиблого чиновника додала, що її син Юрій жодного разу в житті не вживав наркотиків та не стояв на обліках у наркодиспансері.

Журналісти припускають, що ці слова можуть бути пов'язані з деякими повідомленнями у ЗМІ про те, що син Павлових Юрій нібито перебуває на обліку в наркодиспансері.

[ + – ] дружина мера Костянтина Павлова

Як відомо, нещодавно стало відомо про смерть двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу Бориса Павлова. Чоловік наклав на себе руки, він повісився. Тіло виявила громадянська дружина. У коментарі журналістам вона сказала, що напередодні трагедії лікарі відмовилися проводити чоловікові операцію по онкохворобі через те, що він хворів на туберкульоз.

18 жовтня у власній квартирі знайшли труп рідного брата мера Кривого Рогу – Андрія Павлова. Було дві версії, чому чоловік пішов із життя — ускладнення від коронавірусу та зловживання алкоголем. Згодом правоохоронці зупинилися на останньому варіанті.

Сам мер Кривого Рогу Костянтин Павлов помер у серпні цього року. Його з простріленими грудьми знайшли біля будинку у селі Вільне, що на Дніпропетровщині. Поруч із тілом лежав автомат. Говорять про самогубство, проте навколо цієї історії багато загадок та нестикувань. Відомо, що рідні будуть добиватися з'ясування справжньої причини смерті чиновника.