ДТП в Харькове: прокуратура обжаловала сумму залога для водителя Land Cruiser

Прокуроры просят поднять сумму залога для подозреваемого Дмитрия Лысенко с 340 тысяч гривен до 10 млн гривен, учитывая обстоятельства дела.

Прокуроры подали жалобу в Харьковский апелляционный суд с требованием увеличить сумму залога для водителя Toyota Land Cruiser Дмитрия Лысенко, который сбил детей на пешеходе. Сторона обвинения просит поднять сумму до 10 млн гривен, сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, пишет РБК-Украина.

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Правоохранители отметили, что залог в 340 тыс. гривен не соответствует обстоятельствам происшествия. В том числе учитывается и тот факт, что подозреваемый был под действием наркотиков.

Также прокуроры взяли во внимание стоимость автомобиля виновника аварии и его прошлое — то, что он уже привлекался к уголовной ответственности и на момент совершения ДТП был на испытательном сроке.

"Водитель не имеет постоянных социальных связей и официального трудоустройства", — сказал Чубенко.

Спикер прокуратуры добавил, что пребывание задержанного на испытательном сроке исключает такую повторную возможность в приговоре по данному ДТП.

Личность водителя оставалась спорной

Версия полиции — что за рулем внедорожника был 34-летний Дмитрий Лысенко, которого и задержали. Но в СМИ после ДТП утверждали, что за рулем находился 42-летний Иван Раина – сына крупного регионального чиновника Юрия Раины.

Журналисты провели расследование и поставили под сомнение позицию правоохранителей, что рулил иномаркой Дмитрий Лысенко. Оказалось, что полиция много раз за последние пару лет останавливала Toyota Land Cruiser и каждый раз за рулем оказывался Иван Раина. Часто сын чиновника был пьян или под наркотиками. За это его лишали водительских прав и штрафовали, но он не прекращал езду.

Почему вдруг за рулем внедорожника оказался посторонний водитель, к тому же в наркотическом опьянении, в полиции не поясняют.

Напомним, 11 ноября в Харькове на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской водитель Toyota Land Cruiser сбил подростков на пешеходном переходе, когда дети шли на зеленый сигнал светофора.

Анализ после ДТП установил наличие в организме метадона, хотя шофер утверждал, что причиной инцидента стало его отвлечение на телефон. Прием запрещенных веществ он также отрицает, хотя в Сети появилось видео, как виновник аварии якобы в тот день искал на улице "закладку" с наркотиками.