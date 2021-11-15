ДТП у Харкові: прокуратура оскаржила суму застави для водія Land Cruiser

Прокурори просять підняти суму застави для підозрюваного з 340 тис. гривень до 10 млн гривень, враховуючи обставини справи.

Прокурори подали скаргу до Харківського апеляційного суду з вимогою збільшити суму застави для водія Toyota Land Cruiser, яка збила дітей на пішоході. Сторона звинувачення просить підняти суму до 10 млн гривень, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, пише РБК-Україна.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Правоохоронці зазначили, що застава 340 тис. гривень не відповідає обставинам події. Зокрема враховується і той факт, що підозрюваний був під дією наркотиків.

Також прокурори взяли до уваги вартість автомобіля винуватця аварії та його минуле — те, що він уже притягувався до кримінальної відповідальності та на момент ДТП перебував на випробувальному терміні.

"Водій не має постійних соціальних зв'язків та офіційного працевлаштування", — сказав Чубенко.

Спікер прокуратури додав, що перебування затриманого на випробувальному терміні заперечує таку повторну можливість у вироку за цією ДТП.

Особа водія залишалася спірною

Версія поліції — що за кермом позашляховика був 34-річний Дмитро Лисенко, якого затримали. Але у ЗМІ після ДТП стверджували, що за кермом був 42-річний Іван Раїна – син великого регіонального чиновника Юрія Раїни.

Журналісти провели розслідування та поставили під сумнів позицію правоохоронців, що керував іномаркою Дмитро Лисенко. Виявилося, що поліція багато разів за останні кілька років зупиняла Toyota Land Cruiser і щоразу за кермом опинявся Іван Раїна. Часто син чиновника був п'яний чи під наркотиками. За це його позбавляли прав водія і штрафували, але він не припиняв їзду.

Чому раптом за кермом позашляховика опинився сторонній водій, до того ж у наркотичному сп'яніння у поліції не пояснюють.

Нагадаємо, 11 листопада у Харкові на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольській водій Toyota Land Cruiser збив підлітків на пішохідному переході, коли діти йшли на зелений сигнал світлофора.

Аналіз після ДТП встановив наявність в організмі метадону, хоча шофер стверджував, що причиною інциденту стало відволікання на телефон. Вживання заборонених речовин він також заперечує, хоча в мережі з'явилося відео, як винуватець аварії нібито шукав на вулиці "закладку" з наркотиками.