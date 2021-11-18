ДТП в Харькове: водителю Toyota Land Cruiser увеличили залог почти в 10 раз

К расследованию также добавили ходатайство от пострадавших, требующих с виновника ДТП 5,3 млн гривен в качестве материальной и моральной компенсации.

Харьковский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу прокуратуры в части увеличения суммы заставы водителю Toyota Land Cruiser с 350 500 гривен до 3 млн 178 тысяч. Об этом сообщает "Суспільне".

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Водитель внедорожника сбил нескольких людей на проспекте Науки в Харькове. Прокуратура требовала установить заставу в размере 10 млн гривен. Прокурор дела Вячеслав Клименко обосновывал такую сумму:

водитель был в наркотическом опьянении.

ДТП вызвало резонанс в обществе

водитель Toyota имеет доступ к существенным финансам в своем окружении

тяжесть нарушения и потенциальный размер ущерба

Сторона защиты в лице адвоката Наталии Мищенко утверждает, что у ее подзащитного нет таких средств, поэтому сумма заставы будет неподъемной. Поэтому обвинение должно выходить не из "общественного резонанса", а из границ разумного и реального финансового положения вместе с Уголовным процессуальным кодексом.

Также к делу привлекли ходатайство прокурора с заявлением потерпевших о возмещении морального и материального вреда на 5,3 млн гривен.

Напомним, 11 ноября в Харькове на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской водитель Toyota Land Cruiser сбил подростков на пешеходном переходе. Он ехал на запрещающий сигнал светофора.

Анализы показали наличие в организме водителя метадона, хотя водитель утверждал, что он отвлекся на телефон. А прием запрещенных веществ он отрицает. При этом в сети есть видео, как водитель искал "закладку" с наркотиками на одной из улиц.