ДТП в Харкові: водієві Toyota Land Cruiser збільшили заставу майже в 10 разів

До розслідування також додали клопотання від постраждалих, які вимагають із винуватця ДТП 5,3 млн гривень як матеріальну та моральну компенсацію.

Харківський апеляційний суд частково задовольнив скаргу прокуратури щодо збільшення суми застави водієві Toyota Land Cruiser з 350 500 гривень до 3 млн 178 тисяч. Про це повідомляє "Суспільне".

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Водій позашляховика збив кількох людей на проспекті Науки в Харкові. Прокуратура вимагала встановити заставу в розмірі 10 млн гривень. Прокурор справи В'ячеслав Клименко обґрунтовував таку суму:

водій був у наркотичному сп'янінні.

ДТП викликало резонанс у суспільстві

водій Toyota має доступ до суттєвих фінансів у своєму оточенні

тяжкість порушення та потенційний розмір шкоди

Сторона захисту в особі адвокатки Наталії Міщенко стверджує, що її підзахисний не має таких коштів, тому сума застави буде непідйомною. Тому звинувачення має виходити не з "суспільного резонансу", а з меж розумного та реального фінансового становища разом із Кримінальним процесуальним кодексом.

Також до справи залучили клопотання прокурора з заявою потерпілих про відшкодування моральної та матеріальної шкоди на 5,3 млн гривень.

Нагадаємо, 11 листопада в Харкові на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської водій Toyota Land Cruiser збив підлітків на пішохідному переході. Він їхав на заборонний сигнал світлофора.

Аналізи показали наявність в організмі водія метадону, хоча водій стверджував, що він відволікся на телефон. А прийом заборонених речовин він заперечує. При цьому в мережі є відео, як водій шукав "закладку" з наркотиками на одній із вулиць.