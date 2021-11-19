Фейковый онлайн-магазин и "невероятные скидки" — схема обмана перед черной пятницей
Преступники создают поддельные сайты известных интернет-площадок, чтобы выманивать у невнимательных украинцев тысячи гривен.
Украинцы, которые находятся в поиске наибольших скидок на интересующие их товары в преддверии черной пятницы, в последнее время все чаще становятся жертвами онлайн-мошенников. Злоумышленники создают копии веб-сайтов уже существующих интернет-магазинов и от лица известных брендов обманывают покупателей, которые в итоге и не получают желаемую покупку, и лишаются денег. Об этом Фокусу сообщили в пресс-службе сети магазинов техники "Алло".
Так, начиная с 10 ноября на горячую линию компании стали поступать звонки граждан, которые интересовались скидочным купоном на пылесос. Однако в действительности у онлайн-магазина нет такого акционного предложения.
Оказалось, что мошенники создали сайт с адресом allo-ua.com, внешний вид которого имитировал настоящий адрес магазина — allo.ua. На фейковом веб-ресурсе размещено сообщение от имени компании следующего содержания: "Поздравляем! Вы один из тысячи посетителей, кто получил шанс выиграть купон на скидку 40% на робот-пылесос!".
В пресс-службе сети заявили, что хоть жалоба на фишинговый сайт была подана, он все еще продолжает функционировать.
В связи с этим компания предупреждает украинцев, что сайт allo-ua.com был создан мошенниками. Также магазин призвал пользователей сети быть внимательными при покупках через интернет, особенно во время акционных предложений, приуроченных к черной пятнице.
"Интернет-мошенники ежедневно придумывают новые способы обмана потребителей. Часто период активизации фрода попадает на праздники, а мошенники используют бренды известных компаний", — объяснили в компании.
Также в пресс-службе сети привели статистику киберполиции Украины, согласно которой сообщения об интернет-мошенничестве составляют 80% всех обращений граждан. Один из самых популярных видов мошенничества осуществляется под видом розыгрыша приза или чрезмерно большой скидки, в ходе которого преступники просят покупателя перечислить деньги за товар через сайт-подделку.
Как не стать жертвой мошенников в интернете
- Использовать проверенные ресурсы – онлайн-магазины зарекомендовавших себя компаний, изучить отзывы. Выбирайте и покупайте необходимые товары на официальных магазинах.
- Изучить домен (адрес) сайта – совпадает ли он с доменом известного вам интернет-магазина. Убедиться в правильности названия сайта: один или два дополнительных символа могут означать, что это фишинговый сайт. Такая проверка займет меньше минуты, но поможет сохранить тысячи гривен.
- Обращать внимание на само акционное предложение. Например, сообщения "Вы один из тысячи потребителей…" должны насторожить внимательного покупателя.
- Проверить безопасность сайта, который принимает платежи. В адресной строке браузера при посещении сайта должно отображаться https:// или знак "замок".
- При возникновении сомнений стоит позвонить на горячую линию компании. А в случае мошенничества необходимо немедленно обратиться в киберполицию.
Напомним, во Франции хотели запретить рекламные кампании, посвященные черной пятнице, из-за "катастрофических экологических показателей", связанных с чрезмерным потреблением.
Ранее Фокус рассказывал, какой будет черная пятница в этом году, которая придется на 26 ноября.