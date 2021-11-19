Фейковый онлайн-магазин и "невероятные скидки" — схема обмана перед черной пятницей

Преступники создают поддельные сайты известных интернет-площадок, чтобы выманивать у невнимательных украинцев тысячи гривен.

Украинцы, которые находятся в поиске наибольших скидок на интересующие их товары в преддверии черной пятницы, в последнее время все чаще становятся жертвами онлайн-мошенников. Злоумышленники создают копии веб-сайтов уже существующих интернет-магазинов и от лица известных брендов обманывают покупателей, которые в итоге и не получают желаемую покупку, и лишаются денег. Об этом Фокусу сообщили в пресс-службе сети магазинов техники "Алло".

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Так, начиная с 10 ноября на горячую линию компании стали поступать звонки граждан, которые интересовались скидочным купоном на пылесос. Однако в действительности у онлайн-магазина нет такого акционного предложения.

Оказалось, что мошенники создали сайт с адресом allo-ua.com, внешний вид которого имитировал настоящий адрес магазина — allo.ua. На фейковом веб-ресурсе размещено сообщение от имени компании следующего содержания: "Поздравляем! Вы один из тысячи посетителей, кто получил шанс выиграть купон на скидку 40% на робот-пылесос!".

В пресс-службе сети заявили, что хоть жалоба на фишинговый сайт была подана, он все еще продолжает функционировать.

В связи с этим компания предупреждает украинцев, что сайт allo-ua.com был создан мошенниками. Также магазин призвал пользователей сети быть внимательными при покупках через интернет, особенно во время акционных предложений, приуроченных к черной пятнице.

"Интернет-мошенники ежедневно придумывают новые способы обмана потребителей. Часто период активизации фрода попадает на праздники, а мошенники используют бренды известных компаний", — объяснили в компании.

Также в пресс-службе сети привели статистику киберполиции Украины, согласно которой сообщения об интернет-мошенничестве составляют 80% всех обращений граждан. Один из самых популярных видов мошенничества осуществляется под видом розыгрыша приза или чрезмерно большой скидки, в ходе которого преступники просят покупателя перечислить деньги за товар через сайт-подделку.

Как не стать жертвой мошенников в интернете

Использовать проверенные ресурсы – онлайн-магазины зарекомендовавших себя компаний, изучить отзывы. Выбирайте и покупайте необходимые товары на официальных магазинах.

Изучить домен (адрес) сайта – совпадает ли он с доменом известного вам интернет-магазина. Убедиться в правильности названия сайта: один или два дополнительных символа могут означать, что это фишинговый сайт. Такая проверка займет меньше минуты, но поможет сохранить тысячи гривен.

Обращать внимание на само акционное предложение. Например, сообщения "Вы один из тысячи потребителей…" должны насторожить внимательного покупателя.

Проверить безопасность сайта, который принимает платежи. В адресной строке браузера при посещении сайта должно отображаться https:// или знак "замок".

При возникновении сомнений стоит позвонить на горячую линию компании. А в случае мошенничества необходимо немедленно обратиться в киберполицию.

Напомним, во Франции хотели запретить рекламные кампании, посвященные черной пятнице, из-за "катастрофических экологических показателей", связанных с чрезмерным потреблением.

Ранее Фокус рассказывал, какой будет черная пятница в этом году, которая придется на 26 ноября.