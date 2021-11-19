Фейковий онлайн-магазин та "неймовірні знижки" — схема обману перед чорною п'ятницею

Злочинці створюють підроблені сайти відомих інтернет-магазинів, щоб виманювати в неуважних українців тисячі гривень.

Українці, які перебувають у пошуку найбільших знижок на товари, що їх цікавлять напередодні чорної п'ятниці, останнім часом все частіше стають жертвами онлайн-шахраїв. Зловмисники створюють копії веб-сайтів вже наявних інтернет-магазинів, і від імені відомих брендів обманюють покупців, які в результаті і не отримують бажану покупку, і позбавляються грошей. Про це Фокусу повідомили в пресслужбі мережі магазинів техніки "Алло".

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Так, починаючи з 10 листопада на гарячу лінію компанії почали надходити дзвінки громадян, які цікавилися купоном на пилосос. Однак, насправді онлайн-магазин не має такої акційної пропозиції.

Виявилося, що шахраї створили сайт з адресою allo-ua.com, зовнішній вигляд якого імітував справжню адресу магазину – allo.ua. На фейковому вебресурсі розміщено повідомлення від імені "Алло" такого змісту: "Вітаємо! Ви один із тисячі відвідувачів, хто отримав шанс виграти купон на знижку 40% на робот-пилосос!".

У компанії заявили, що хоч скаргу на фішинговий сайт було подано, він все ще продовжує функціонувати.

У зв’язку з цим компанія попереджає українців, що сайт allo-ua.com був створений шахраями. Також магазин закликав користувачів мережі бути уважними при купівлі через інтернет, особливо під час акційних пропозицій, присвячених чорній п'ятниці.

"Інтернет-шахраї щодня вигадують нові способи обману споживачів. Часто період активізації фроду припадає на свята, а шахраї використовують бренди відомих компаній", — пояснили в компанії.

Також там навели статистику кіберполіції України, згідно з якою повідомлення про інтернет-шахрайство становлять 80% усіх звернень громадян. Один із найпопулярніших видів шахрайства здійснюється під виглядом розіграшу призу чи надмірно великої знижки, у ході якого злочинці просять покупця перерахувати гроші за товар через сайт-підробку.

Як не стати жертвою шахраїв в інтернеті

Використовувати перевірені ресурси – онлайн-магазини компаній, що зарекомендували себе, вивчити відгуки. Вибирайте та купуйте необхідні товари в офіційних магазинах.

Вивчити домен (адресу) сайту – чи збігається він із доменом відомого вам інтернет-магазину. Переконайтеся в правильності назви сайту: один або два додаткові символи можуть означати, що це фішинговий сайт. Така перевірка займе менше хвилини, але допоможе зберегти тисячі гривень.

Звертати увагу на саму акційну пропозицію. Наприклад, повідомлення "Ви один із тисячі споживачів..." повинні насторожити уважного покупця.

Перевірити безпеку сайту, який приймає платежі. В адресному рядку браузера під час відвідування сайту має відображатись https:// або знак "замок".

У разі сумнівів варто зателефонувати на гарячу лінію компанії. А в разі шахрайства необхідно негайно звернутися до кіберполіції.

Нагадаємо, у Франції хотіли заборонити рекламні кампанії, присвячені чорній п'ятниці через "катастрофічні екологічні показники", пов'язані з надмірним споживанням.

Раніше Фокус розповідав, якою буде чорна п'ятниця цього року, яка припаде на 26 листопада.