Фейковий онлайн-магазин та "неймовірні знижки" — схема обману перед чорною п'ятницею
Злочинці створюють підроблені сайти відомих інтернет-магазинів, щоб виманювати в неуважних українців тисячі гривень.
Українці, які перебувають у пошуку найбільших знижок на товари, що їх цікавлять напередодні чорної п'ятниці, останнім часом все частіше стають жертвами онлайн-шахраїв. Зловмисники створюють копії веб-сайтів вже наявних інтернет-магазинів, і від імені відомих брендів обманюють покупців, які в результаті і не отримують бажану покупку, і позбавляються грошей. Про це Фокусу повідомили в пресслужбі мережі магазинів техніки "Алло".
Так, починаючи з 10 листопада на гарячу лінію компанії почали надходити дзвінки громадян, які цікавилися купоном на пилосос. Однак, насправді онлайн-магазин не має такої акційної пропозиції.
Виявилося, що шахраї створили сайт з адресою allo-ua.com, зовнішній вигляд якого імітував справжню адресу магазину – allo.ua. На фейковому вебресурсі розміщено повідомлення від імені "Алло" такого змісту: "Вітаємо! Ви один із тисячі відвідувачів, хто отримав шанс виграти купон на знижку 40% на робот-пилосос!".
У компанії заявили, що хоч скаргу на фішинговий сайт було подано, він все ще продовжує функціонувати.
У зв’язку з цим компанія попереджає українців, що сайт allo-ua.com був створений шахраями. Також магазин закликав користувачів мережі бути уважними при купівлі через інтернет, особливо під час акційних пропозицій, присвячених чорній п'ятниці.
"Інтернет-шахраї щодня вигадують нові способи обману споживачів. Часто період активізації фроду припадає на свята, а шахраї використовують бренди відомих компаній", — пояснили в компанії.
Також там навели статистику кіберполіції України, згідно з якою повідомлення про інтернет-шахрайство становлять 80% усіх звернень громадян. Один із найпопулярніших видів шахрайства здійснюється під виглядом розіграшу призу чи надмірно великої знижки, у ході якого злочинці просять покупця перерахувати гроші за товар через сайт-підробку.
Як не стати жертвою шахраїв в інтернеті
- Використовувати перевірені ресурси – онлайн-магазини компаній, що зарекомендували себе, вивчити відгуки. Вибирайте та купуйте необхідні товари в офіційних магазинах.
- Вивчити домен (адресу) сайту – чи збігається він із доменом відомого вам інтернет-магазину. Переконайтеся в правильності назви сайту: один або два додаткові символи можуть означати, що це фішинговий сайт. Така перевірка займе менше хвилини, але допоможе зберегти тисячі гривень.
- Звертати увагу на саму акційну пропозицію. Наприклад, повідомлення "Ви один із тисячі споживачів..." повинні насторожити уважного покупця.
- Перевірити безпеку сайту, який приймає платежі. В адресному рядку браузера під час відвідування сайту має відображатись https:// або знак "замок".
- У разі сумнівів варто зателефонувати на гарячу лінію компанії. А в разі шахрайства необхідно негайно звернутися до кіберполіції.
Нагадаємо, у Франції хотіли заборонити рекламні кампанії, присвячені чорній п'ятниці через "катастрофічні екологічні показники", пов'язані з надмірним споживанням.
Раніше Фокус розповідав, якою буде чорна п'ятниця цього року, яка припаде на 26 листопада.