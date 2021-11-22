В Киеве днем горел дом в ЖК "Нивки Парк": спасатели назвали причину (фото)

Огонь вспыхнул в многоэтажке жилого комплекса "Нивки-Парк" на проспекте Победы. В доме загорелись электрощитовые.

В Святошинском районе Киева произошел пожар в шестнадцатиэтажном жилом доме. Об этом сообщил пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.

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Горели электрощитовые с 5 по 15 этажи. С верхних этажей и из лифта удалось эвакуировать 30 человек.

[ + – ] Спасатели успешно провели эвакуацию Фото: mvs.gov.ua

Огонь удалось локализовать к 11.59, а у 12.07 – ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал.

[ + – ] Тушили пожар 11 единиц техники Фото: mvs.gov.ua

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила адрес дома – проспект Победы, 67. Тушили пожар 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Киева.

Фокус выяснил, что жильцы дома хотели проверить наличие пожарных рукавов, воды в пожарных трубах и работу сигнализации.

"Оказалось, что ЖЭК ИнтерГалБуд не хотел класть пожарные рукава. Пожарные вместо того, чтобы тушить, бегали за своими рукавами", – рассказал очевидец произошедшего.

[ + – ] Пожар удалось потушить Фото: dsns.gov.ua

Напомним, что в Киеве недавно горел частный дом престарелых, погибли пять пожилых женщин возрастом от 75 до 89 лет. На втором этаже здания случилось короткое замыкание и загорелась электропроводка.

Аналогичная трагедия случилась в Днепре, там загорелся дом престарелых "Тепло любимых".

В Киеве на Андреевском спуске 14 ноября пожарные тушили бар "Гнездо". Год назад горел расположенный рядом с этим баром ресторан Канапа.