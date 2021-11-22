У Києві вдень горів будинок у ЖК "Нивки-Парк": рятувальники назвали причину (фото)

Вогонь спалахнув у багатоповерхівці житлового комплексу "Нивки-Парк" на проспекті Перемоги. У будинку спалахнули електрощитові.

У Святошинському районі Києва сталася пожежа у шістнадцятиповерховому житловому будинку. Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ України.

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Горіли електрощитові з 5 по 15 поверхи. З верхніх поверхів та з ліфта вдалося евакуювати 30 людей.

[ + – ] Рятувальники успішно провели евакуацію Фото: mvs.gov.ua

Вогонь вдалося локалізувати до 11:59, а о 12:07 — ліквідувати. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав.

[ + – ] Гасили пожежу 11 одиниць техніки Фото: mvs.gov.ua

Держслужба України з надзвичайних ситуацій повідомила адресу будинку – проспект Перемоги, 67. Гасили пожежу 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС Києва.

Фокус з'ясував, що мешканці будинку хотіли перевірити наявність пожежних рукавів, води в пожежних трубах та роботу сигналізації.

"Виявилося, що ЖЕК ІнтерГалБуд не хотів класти пожежні рукави. Пожежники замість того, щоб гасити, бігали за своїми рукавами", — розповів очевидець.

[ + – ] Пожежу вдалося загасити Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, що в Києві нещодавно горів приватний будинок для людей літнього віку, загинули п'ять літніх жінок віком від 75 до 89 років. На другому поверсі будівлі сталося коротке замикання та спалахнула електропроводка.

Аналогічна трагедія трапилася в Дніпрі, там спалахнув будинок для літніх людей "Тепло любих".

У Києві на Андріївському узвозі 14 листопада пожежники гасили бар "Гніздо". Рік тому горів розташований поряд із цим баром ресторан "Канапа".