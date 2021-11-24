Апелляционный суд оставил в СИЗО антивакцинатора Остапа Стахива (фото)

Подозреваемый в попытке захвата власти пожаловался на условия содержания в камере и обратился к омбудсмену по правам человека.

В среду, 24 ноября, Апелляционный суд Львовской области оставил без изменения меру пресечения в виде ареста известному антивакцинатору, 35-летнему Остапу Стахиву, который подозревается в попытке захвата власти. Подсудимый останется под арестом с правом внесения залога в размере 998 тысяч грн. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

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Судьи не удовлетворили жалобу адвоката Михаила Магарского об отмене меры пресечения. При этом ходатайство стороны защиты было изменено в начале заседания — ранее оно содержало требование об изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест. Таким образом, решение Галицкого районного суда остается об аресте на 60 суток остается в силе.

По данным журналистов, во время заседания под зданием суда собрались две акции. На первой сторонники антивакцинатора скандировали лозунг "Свободу Стахиву", держали в руках плакаты с надписями "Мы за конституционный строй", "Волю Остапу сыну Божьему" и копии Основного закона Украины.

На контракции, в которой, по данным журналиста львовского телеканала НТА, приняли участие члены организации "Национальный корпус", присутствовали плакаты "Агента Кремля — за решетку".

Стахив своей вины не признает и называет открытое уголовное производство сфальсифицированным. Помимо этого подозреваемый зачитал во время заседания обращение к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой. В частности, Стахив утверждает, что его незаконно вывезли из больницы в Закарпатской области и насильно привезли во Львов. Также он пожаловался, что ему в камеру СИЗО не предоставляют питьевую воду, также там нет отопления а слишком сильное освещение. Стахив отметил, что 19 ноября он объявил голодовку в знак протеста против условий содержания.

Прокурор Георгий Зенин в свою очередь отметил, что Стахив уклонялся от участия в заседании по избранию ему меры пресечения. В частности, по словам государственного обвинителя, подсудимый сразу после вручения ему подозрения уехал из Львова в поселок Свалява Закарпатской области. Служба безопасности Украины обнаружила его в больнице и доставила в суд. Зенин заявил, что Стахив может скрыться от следствия, поэтому арест является обоснованным.

В свою очередь Стахив, по данным телеграм-канала "Ґрати", заявил, что не может скрываться, так как занимается активизмом и ведет канал в YouTube.

"Я записываю по три четыре видео в день как я могу скрываться?" — сказал он в суде.

Кто такой Остап Стахив?

Остап Стахив — известный львовский антивакцинатор, который отрицает существование коронавируса и организовывает тематические акции. Ранее он совершал "рейды" по больницам и школам, чтобы доказать, что инфекция является вымышленной. Правоохранители несколько раз задерживали мужчину.

На своих страницах в социальных сетях Стахив убеждает своих сторонников, что пандемия коронавируса является выдумкой, подкрепляя свои утверждения различными теориями всемирного заговора. Помимо этого он называл себя руководителем незарегистрированной организации "Права человека", на счет которой собирал деньги для проведения различных митингов. Также он является организатором акции антивакцинаторов в Киеве, прошедшей 3 ноября.

По версии следствия, именно тогда Стахив призывал "принудительно выдворить представителей действующих органов государственной власти и осуществлять ее самостоятельно".

16 ноября Служба безопасности Украины сообщила Стахиву и еще одному человеку, гражданину России, о подозрении в попытке захвата государственной власти. По версии следствия, подозреваемые занимались поиском оружия и соучастников, чтобы захватить власть в регионах и создать в Украине собственные общины со своей "милицией и экономикой". Помимо этого в СБУ утверждают, что в ходе обыска были найдены доказательства возможного финансирования их деятельности представителями РФ. Сторонники Стахива во время следственных действий блокировали вход в его квартиру и сообщили о заминировании здания. Сам антивакцинатор утверждает, что его оклеветали.

18 ноября Галицкий районный суд вынес решение о взятии Стахива под стражу на 60 суток с правом внесения 998 тысяч гривен залога.