Апеляційний суд залишив у СІЗО антивакцинатора Остапа Стахіва (фото)

Підозрюваний у спробі захоплення влади поскаржився на умови утримання у камері та звернувся до омбудсмена з прав людини.

У середу, 24 листопада, Апеляційний суд Львівської області залишив без зміни запобіжний захід у вигляді арешту відомому антивакцинатору, 35-річному Остапу Стахіву, який підозрюється у спробі захоплення влади. Підсудний залишиться під арештом із правом внесення застави у розмірі 998 тисяч грн. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

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Судді не задовольнили скаргу адвоката Михайла Магарського про скасування запобіжного заходу. При цьому клопотання сторони захисту було змінено на початку засідання — раніше воно містило вимогу про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт. Так, рішення Галицького районного суду залишається про арешт на 60 діб.

За даними журналістів, під час засідання під будинком суду зібралися дві акції. На першій прихильники антивакцинатора скандували гасло "Свободу Стахіву", тримали в руках плакати з написами "Ми за конституційний лад", "Волю Остапу сину Божому" та копії Основного закону України.

На контракції, в якій, за даними журналіста львівського телеканалу НТА, взяли участь члени організації "Національний корпус", були присутні плакати "Агента Кремля за ґрати".

Стахів своєї провини не визнає та називає відкрите кримінальне провадження сфальсифікованим. Крім цього, підозрюваний зачитав під час засідання звернення до уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової. Зокрема, Стахів стверджує, що його незаконно вивезли з лікарні у Закарпатській області та насильно привезли до Львова. Також він поскаржився, що йому в камеру СІЗО не надають питну воду, також там немає опалення і надто сильне освітлення. Стахів зазначив, що 19 листопада він оголосив голодування на знак протесту проти умов утримання.

Прокурор Георгій Зенін водночас зазначив, що Стахів ухилявся від участі у засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу. Зокрема, за словами державного обвинувача, підсудний одразу після вручення йому підозри виїхав зі Львова до селища Свалява Закарпатської області. Служба безпеки України знайшла його у лікарні та доставила до суду. Зенін заявив, що Стахів може втекти від слідства, тож арешт є обґрунтованим.

Зі свого боку, Стахів, за даними телеграм-каналу "Ґрати", заявив, що не може ховатися, оскільки займається активізмом і веде канал у YouTube.

"Я записую по три чотири відео на день, як я можу ховатися?" — сказав він у суді.

Хто такий Остап Стахів?

Остап Стахів — відомий львівський антивакцинатор, який заперечує існування коронавірусу й організовує тематичні акції. Раніше він здійснював "рейди" лікарнями та школами, щоб довести, що інфекція є вигаданою. Правоохоронці кілька разів затримували чоловіка.

На своїх сторінках у соціальних мережах Стахів переконує своїх прихильників, що пандемія коронавірусу є вигадкою, підкріплюючи свої твердження різними теоріями всесвітньої змови. Крім цього, він називав себе керівником незареєстрованої організації "Права людини", на рахунок якої збирав гроші для проведення різних мітингів. Також він є організатором акції антивакцинаторів у Києві, що відбулася 3 листопада.

За версією слідства, саме тоді Стахів закликав "примусово видворити представників чинних органів державної влади та здійснювати її самостійно".

16 листопада Служба безпеки України повідомила Стахіву та ще одній людині, громадянину Росії, про підозру в спробі захоплення державної влади. За версією слідства, підозрювані займалися пошуком зброї та співучасників, щоб захопити владу в регіонах і створити в Україні власні громади зі своєю "міліцією та економікою". Крім цього, в СБУ стверджують, що в процесі обшуку було знайдено докази можливого фінансування їхньої діяльності представниками РФ. Прихильники Стахіва під час слідчих дій блокували вхід до його квартири та повідомили про замінування будівлі. Сам антивакцинатор стверджує, що його обмовили.

18 листопада Галицький районний суд виніс ухвалу про взяття Стахіва під варту на 60 діб із правом внесення 998 тисяч гривень застави.