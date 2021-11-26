В крови водителя грузовика, раздавившего такси в Харькове, нашли каннабиноиды и опиаты

Ранее сообщалось, что мужчина был под действием алкоголя.

Водитель грузовика MAN с полуприцепом, ставшего причиной крупной аварии в Харькове, управлял транспортным средством под влиянием каннабиноидов и опиатов. Об этом заявила пресс-служба полиции Харьковской области.

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41-летнего водителя задержали в порядке ст. 208 Криминального процессуального кодекса Украины. Ему угрожает от 7 до 12 лет тюрьмы.

Ранее полиция сообщала, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В страшном ДТП жертвами стали пассажиры и водитель такси, на которое перевернулся MAN, загруженный отходами подсолнечника. На пассажирском сидении такси находилась девочка 2018 года рождения и ее бабушка, они погибли на месте. Все остальные участники ДТП получили повреждения разной степени тяжести, но их жизни ничего не угрожает.

Грузовик MAN проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Chevrolet Nubira. Грузовой автомобиль перевернулся на такси Renault Logan, а также задел другую фуру. Автомобиль Suzuki, двигавшийся по встречке, врезался в кучу отходов. Всего госпитализировано 5 человек.