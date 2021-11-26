У крові водія вантажівки, що розчавила таксі в Харкові, знайшли канабіноїди й опіати

Раніше повідомляли, що чоловік був під дією алкоголю.

Водій вантажівки MAN із напів причепом, який став причиною великої аварії в Харкові, керував транспортним засобом під впливом канабіноїдів і опіатів. Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

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41-річного водія затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.

Раніше поліція повідомляла, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

У страшній ДТП жертвами стали пасажири та водій таксі, на яке перекинувся MAN, завантажений відходами соняшника. На пасажирському сидінні таксі була дівчинка 2018 року народження та її бабуся, вони загинули на місці. Всі решта учасників ДТП отримали пошкодження різного ступеня тяжкості, але їхнім життям нічого не загрожує.

Вантажівка MAN проїхала на червоний сигнал світлофора та зіткнулася з автомобілем Chevrolet Nubira. Вантажний автомобіль перекинувся на таксі Renault Logan, а також зачепив іншу фуру. Автомобіль Suzuki, що рухався зустрічкою, врізався в купу відходів. Усього госпіталізовано 5 осіб.