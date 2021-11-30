Четырехдневная рабочая неделя может вывести мир на новый уровень развития, – исследование

Это звучит как парадокс. Наниматель позволяет сотрудникам работать меньше за те же деньги, но в итоге именно он оказывается в выигрыше. Как связаны сокращенная рабочая неделя и производительность труда наемных работников?

Сокращение рабочих часов с полным сохранением заработной платы на современном рынке труда все еще кажется довольно смелым экспериментом, однако экспериментаторов становится все больше. Компания Unilever, один из крупнейших в мире производителей потребительских товаров, и Kickstarter, одна из популярнейших краудфандинговых платформ, уже объявили о том, что намерены протестировать четырехдневку на собственном персонале в 2022 году. Гендиректор Kickstarter Азиз Хасан утверждает, что его сотрудники будут зарабатывать не меньше, чем прежде. Он уверен, что новый режим мотивирует всех работать более сосредоточено и реже отвлекаться.

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Уверенность Хасана отнюдь не беспочвенна. В августе 2019 года в японском офисе Microsoft сотрудникам дали дополнительный выходной раз в неделю – пять пятниц подряд сделали нерабочими. По окончании месяца кадровый отдел констатировал увеличение производительности труда на 40%.

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Вероятно, менеджеры Microsoft вдохновились результатами знаменитого исландского социального эксперимента, проводившегося с 2015 по 2019 год в рамках национальной программы защиты ментального здоровья. Для 2500 работников разных специальностей стандартную 40-часовую рабочую неделю сократили до 35-36 часов. Объем производимых ими ценностей от этого не изменился.

"Идея четырехдневки кажется революционной только на первый взгляд, на самом деле, это не более чем логичное следствие хорошо знакомых нам процессов, — говорит экономический эксперт онлайн-ресурса Marketplace Крис Фаррелл. — Привычная для нас пятидневная неделя с восьмичасовым днем тоже появилась не так уж давно, в 1938 году. Сокращение до четырех дней – следующий этап прогресса".

[ + – ] Уровень загруженности наемного персонала сегодня гораздо выше, чем 10, 15, 20 лет назад Фото: pexels.com

Профессор университета Ньюкасла Абигайль Маркс давно изучает альтернативные системы организации труда, позволяющие избежать переработок. По ее словам, многие работодатели понимают, что уровень загруженности наемного персонала сегодня гораздо выше, чем 10, 15, 20 лет назад. Потому разумно дать им больше времени на восстановление сил. Профессор верит в конструктивность идеи четырехдневки, но опасается, что при ее внедрении будут допущены системные ошибки, нивелирующие позитивный эффект в долгосрочной перспективе.

"Велика вероятность того, что наниматели попытаются просто втиснуть в четырехдневку весь объем задач, рассчитанный на пять дней, в итоге только увеличат давление на и без того уставших сотрудников", — подчеркивает Маркс.

По ее мнению, для грамотного менеджера сокращенная неделя означает не увеличение объема работы, который выполняют в единицу времени, а снижение нагрузки на сотрудников. Для этого внутренние организационные процессы нужно скорректировать таким образом, чтобы снизить трудозатраты.

Напомним, проведенные опросы показали, что 71,3% украинских работодателей готовы перейти на 4-дневную рабочую неделю.

Эксперимент с четырехдневкой провели в Исландии — и он завершился с "ошеломляющим успехом".