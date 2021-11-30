Чотириденний робочий тиждень може вивести світ на новий рівень розвитку, – дослідження

Це звучить як феномен. Наймач дозволяє співробітникам працювати менше за ті самі гроші, але зрештою саме він опиняється у виграші. Як пов'язані скорочений робочий тиждень і продуктивність праці найманих працівників?

Скорочення робочих годин із повним збереженням заробітної плати на сучасному ринку праці все ще здається досить сміливим експериментом, проте експериментаторів стає дедалі більше. Компанія Unilever, один із найбільших у світі виробників споживчих товарів, і Kickstarter, одна з найпопулярніших краудфандингових платформ, вже оголосили про те, що мають намір протестувати чотириденку на власному персоналі в 2022 році. Гендиректор Kickstarter Азіз Хасан стверджує, що його співробітники зароблятимуть не менше, ніж раніше. Він упевнений, що новий режим мотивує всіх працювати більш зосереджено та рідше відволікатися.

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Впевненість Хасана не безпідставна. У серпні 2019 року в японському офісі Microsoft співробітникам дали додатковий вихідний раз на тиждень — п'ять п'ятниць поспіль зробили неробочими. Після закінчення місяця кадровий відділ констатував збільшення продуктивність праці на 40%.

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Ймовірно, менеджери Microsoft надихнулися результатами знаменитого ісландського соціального експерименту, що проводився з 2015 до 2019 року в межах національної програми захисту ментального здоров'я. Для 2 500 працівників різних спеціальностей стандартний 40-годинний робочий тиждень скоротили до 35-36 годин. Обсяг вироблених ними цінностей від цього змінився.

"Ідея чотириденки здається революційною тільки на перший погляд, насправді, це не більше ніж логічний наслідок добре знайомих нам процесів, — каже економічний експерт онлайн-ресурсу Marketplace Кріс Фаррелл. — Звичний для нас п'ятиденний тиждень із восьмигодинним днем теж з'явився не так уже й давно, у 1938 році. Скорочення до чотирьох днів — наступний етап прогресу”.

[ + – ] Рівень завантаженості найманого персоналу сьогодні набагато вищий, ніж 10, 15, 20 років тому Фото: pexels.com

Професорка університету Ньюкасла Абігайль Маркс давно вивчає альтернативні системи організації праці, що дозволяють уникнути додаткових робочих годин. За її словами, багато роботодавців розуміють, що рівень завантаженості найманого персоналу сьогодні набагато вищий, ніж 10, 15, 20 років тому. Тому розумно дати їм більше часу відновлення сил. Професорка вірить у конструктивність ідеї чотириденки, але побоюється, що після її впровадженні будуть припущені системні помилки, що нівелюють позитивний ефект у довгостроковій перспективі.

"Велика ймовірність того, що наймачі спробують просто втиснути в чотириденний весь обсяг завдань, розрахований на п'ять днів, унаслідок тільки збільшать тиск на співробітників, які й без того втомилися", — підкреслює Маркс.

На її думку, для грамотного менеджера скорочений тиждень означає не збільшення обсягу роботи, який виконують за одиницю часу, а зниження навантаження на співробітників. Для цього внутрішні організаційні процеси потрібно скоригувати так, щоб знизити витрати праці.

Нагадаємо, проведені опитування показали, що 71,3% українських роботодавців готові перейти на 4-денний робочий тиждень.

Експеримент із чотириденкою провели в Ісландії — і він завершився з "приголомшливим успіхом".