Статистика коронавируса на 7 декабря: 8 655 новых случаев COVID-19, 1 349 госпитализаций

За прошедшие сутки коронавирусная болезнь подтвердилась у более 700 детей. Лидером по заболеваемости остается Киев.

В понедельник, 6 декабря, в Украине подтвердились 8 655 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19, в частности, выявили у 716 детей и 200 медработников. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

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С COVID-19 или подозрением на него госпитализировали 1 349 человек, 467 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 8 655 человек;

выздоровело — 22 878 человек;

летальные случаи — 467;

госпитализировано — 1 349 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

30 ноября — 3 629;

1 декабря — 3 003;

2 декабря — 2 992;

3 декабря — 2 764;

4 декабря — 2 926;

5 декабря — 1 660;

6 декабря — 1 349.

В течение минувших суток украинцы сделали 70 934 теста на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 30 560;

методом ИФА — 6 804;

экспресс-тесты на антиген — 33 570.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

Киев — 1 270 случаев;

Полтавская область — 716 случаев;

Донецкая область — 689 случаев;

Черкасская область — 624 случая;

Киевская область — 575 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 510 610 человек;

выздоровело — 3 082 619 человек;

летальные случаи — 88 986;

сделано ПЦР-тестов — 16 119 721.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 73 097 человек;

2 дозой — 115 661 человек;

всего — 188 758 человек.

С начала кампании вакцинации населения одну дозу получили 13 826 161 человек, а две — 11 921 738. Всего сделано 25 747 899 прививок.

[ + – ] Статистика коронавируса в Украине на 7 декабря

Напомним, с понедельника, 6 декабря, в Украине вступили в силу новые карантинные правила, которые предусматривают ограничения для невакцинированных граждан. В частности, украинцы без COVID-сертификата не смогут посещать кафе, спортзалы и кинотеатры даже в "желтой" зоне".

Также Фокус писал, что сегодня из "красной" зоны адаптивного карантина вышли девять регионов, включая Киев. В свою очередь министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в случае активного распространения штамма коронавируса "Омикрон" в стране, власти ужесточат карантинные ограничения.