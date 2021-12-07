Статистика коронавируса на 7 декабря: 8 655 новых случаев COVID-19, 1 349 госпитализаций
За прошедшие сутки коронавирусная болезнь подтвердилась у более 700 детей. Лидером по заболеваемости остается Киев.
В понедельник, 6 декабря, в Украине подтвердились 8 655 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19, в частности, выявили у 716 детей и 200 медработников. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С COVID-19 или подозрением на него госпитализировали 1 349 человек, 467 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 8 655 человек;
- выздоровело — 22 878 человек;
- летальные случаи — 467;
- госпитализировано — 1 349 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 30 ноября — 3 629;
- 1 декабря — 3 003;
- 2 декабря — 2 992;
- 3 декабря — 2 764;
- 4 декабря — 2 926;
- 5 декабря — 1 660;
- 6 декабря — 1 349.
В течение минувших суток украинцы сделали 70 934 теста на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 30 560;
- методом ИФА — 6 804;
- экспресс-тесты на антиген — 33 570.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Киев — 1 270 случаев;
- Полтавская область — 716 случаев;
- Донецкая область — 689 случаев;
- Черкасская область — 624 случая;
- Киевская область — 575 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 510 610 человек;
- выздоровело — 3 082 619 человек;
- летальные случаи — 88 986;
- сделано ПЦР-тестов — 16 119 721.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 73 097 человек;
- 2 дозой — 115 661 человек;
- всего — 188 758 человек.
С начала кампании вакцинации населения одну дозу получили 13 826 161 человек, а две — 11 921 738. Всего сделано 25 747 899 прививок.
Напомним, с понедельника, 6 декабря, в Украине вступили в силу новые карантинные правила, которые предусматривают ограничения для невакцинированных граждан. В частности, украинцы без COVID-сертификата не смогут посещать кафе, спортзалы и кинотеатры даже в "желтой" зоне".
Также Фокус писал, что сегодня из "красной" зоны адаптивного карантина вышли девять регионов, включая Киев. В свою очередь министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в случае активного распространения штамма коронавируса "Омикрон" в стране, власти ужесточат карантинные ограничения.