Статистика коронавірусу на 7 грудня: 8 655 нових випадків COVID-19, 1 349 госпіталізацій
Минулої доби коронавірусна хвороба підтвердилася у понад 700 дітей. Лідером із захворюваності залишається Київ.
У понеділок, 6 грудня, в Україні підтвердилося 8 655 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19, зокрема, виявили у 716 дітей та 200 медпрацівників. Про це у вівторок, 7 грудня, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.
З COVID-19 або підозрою на нього госпіталізували 1349 осіб, 467 пацієнтів з цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло — 8 655 осіб;
- одужало — 22 878 осіб;
- летальні випадки — 467;
- госпіталізовано – 1 349 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 30 листопада — 3629;
- 1 грудня — 3003;
- 2 грудня — 2992;
- 3 грудня — 2764;
- 4 грудня — 2926;
- 5 грудня — 1660;
- 6 грудня — 1349.
Протягом минулої доби українці зробили 70 934 тести на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 30560;
- методом ІФА — 6804;
- експрес-тести на антиген — 33570.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Київ – 1 270 випадків;
- Полтавська область — 716 випадків;
- Донецька область — 689 випадків;
- Черкаська область — 624 випадки;
- Київська область – 575 випадків.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 3 510 610 осіб;
- одужало — 3 082 619 осіб;
- летальні випадки — 88 986;
- зроблено ПЛР-тестів — 16 119 721.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 73 097 осіб;
- 2 дозою — 115 661 особа;
- всього – 188 758 осіб.
З початку кампанії вакцинації населення одну дозу отримали 13 826 161 особа, а дві – 11 921 738. Усього зроблено 25 747 899 щеплень.
Нагадаємо, з понеділка, 6 грудня, в Україні набули чинності нові карантинні правила, які передбачають обмеження для невакцинованих громадян. Зокрема, українці без COVID-сертифікату не зможуть відвідувати кафе, спортзали та кінотеатри навіть у "жовтій" зоні".
Також Фокус писав, що сьогодні із "червоної" зони адаптивного карантину вийшли дев'ять регіонів, включаючи Київ. Зі свого боку міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що у разі активного поширення штаму коронавірусу "Омікрон" у країні, влада посилить карантинні обмеження.