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Статистика коронавірусу на 7 грудня: 8 655 нових випадків COVID-19, 1 349 госпіталізацій

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Маска, коронавірус, карантин, вакцинація, статистика, МОЗ
Фото: РБК-Україна | Вчора в Україні виявили понад 8,5 тисяч випадків коронавірусу

Минулої доби коронавірусна хвороба підтвердилася у понад 700 дітей. Лідером із захворюваності залишається Київ.

У понеділок, 6 грудня, в Україні підтвердилося 8 655 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19, зокрема, виявили у 716 дітей та 200 медпрацівників. Про це у вівторок, 7 грудня, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

З COVID-19 або підозрою на нього госпіталізували 1349 осіб, 467 пацієнтів з цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

  • захворіло — 8 655 осіб;
  • одужало — 22 878 осіб;
  • летальні випадки — 467;
  • госпіталізовано – 1 349 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 30 листопада — 3629;
  • 1 грудня — 3003;
  • 2 грудня — 2992;
  • 3 грудня — 2764;
  • 4 грудня — 2926;
  • 5 грудня — 1660;
  • 6 грудня — 1349.

Протягом минулої доби українці зробили 70 934 тести на коронавірусну інфекцію:

  • методом ПЛР — 30560;
  • методом ІФА — 6804;
  • експрес-тести на антиген — 33570.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

  • Київ – 1 270 випадків;
  • Полтавська область — 716 випадків;
  • Донецька область — 689 випадків;
  • Черкаська область — 624 випадки;
  • Київська область – 575 випадків.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 3 510 610 осіб;
  • одужало — 3 082 619 осіб;
  • летальні випадки — 88 986;
  • зроблено ПЛР-тестів — 16 119 721.

Вакцинувалися за минулу добу:

  • 1 дозою — 73 097 осіб;
  • 2 дозою — 115 661 особа;
  • всього – 188 758 осіб.

З початку кампанії вакцинації населення одну дозу отримали 13 826 161 особа, а дві – 11 921 738. Усього зроблено 25 747 899 щеплень.

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Статистика коронавірусу в Україні на 7 грудня

Нагадаємо, з понеділка, 6 грудня, в Україні набули чинності нові карантинні правила, які передбачають обмеження для невакцинованих громадян. Зокрема, українці без COVID-сертифікату не зможуть відвідувати кафе, спортзали та кінотеатри навіть у "жовтій" зоні".

Також Фокус писав, що сьогодні із "червоної" зони адаптивного карантину вийшли дев'ять регіонів, включаючи Київ. Зі свого боку міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що у разі активного поширення штаму коронавірусу "Омікрон" у країні, влада посилить карантинні обмеження.