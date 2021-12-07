Статистика коронавірусу на 7 грудня: 8 655 нових випадків COVID-19, 1 349 госпіталізацій

Минулої доби коронавірусна хвороба підтвердилася у понад 700 дітей. Лідером із захворюваності залишається Київ.

У понеділок, 6 грудня, в Україні підтвердилося 8 655 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19, зокрема, виявили у 716 дітей та 200 медпрацівників. Про це у вівторок, 7 грудня, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

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З COVID-19 або підозрою на нього госпіталізували 1349 осіб, 467 пацієнтів з цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіло — 8 655 осіб;

одужало — 22 878 осіб;

летальні випадки — 467;

госпіталізовано – 1 349 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

30 листопада — 3629;

1 грудня — 3003;

2 грудня — 2992;

3 грудня — 2764;

4 грудня — 2926;

5 грудня — 1660;

6 грудня — 1349.

Протягом минулої доби українці зробили 70 934 тести на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 30560;

методом ІФА — 6804;

експрес-тести на антиген — 33570.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Київ – 1 270 випадків;

Полтавська область — 716 випадків;

Донецька область — 689 випадків;

Черкаська область — 624 випадки;

Київська область – 575 випадків.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 3 510 610 осіб;

одужало — 3 082 619 осіб;

летальні випадки — 88 986;

зроблено ПЛР-тестів — 16 119 721.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 73 097 осіб;

2 дозою — 115 661 особа;

всього – 188 758 осіб.

З початку кампанії вакцинації населення одну дозу отримали 13 826 161 особа, а дві – 11 921 738. Усього зроблено 25 747 899 щеплень.

[ + – ] Статистика коронавірусу в Україні на 7 грудня

Нагадаємо, з понеділка, 6 грудня, в Україні набули чинності нові карантинні правила, які передбачають обмеження для невакцинованих громадян. Зокрема, українці без COVID-сертифікату не зможуть відвідувати кафе, спортзали та кінотеатри навіть у "жовтій" зоні".

Також Фокус писав, що сьогодні із "червоної" зони адаптивного карантину вийшли дев'ять регіонів, включаючи Київ. Зі свого боку міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що у разі активного поширення штаму коронавірусу "Омікрон" у країні, влада посилить карантинні обмеження.